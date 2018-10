Un dia qualsevol, obro el WhatsApp. Entro en un d’aquells grups multitudinaris en què un dia em van afegir i mai n’he sortit perquè a vegades m’assabento de coses que m’interessen (la veritat és que ara no en recordo cap, però això són figues d’un altre paner). Quan obro la conversa llegeixo missatges d’indignació i enfuriament. Resulta que Santiago Abascal, el dirigent del partit ultradretà Vox, ha dit que pensen “omplir les cunetes d’independentistes”. La notícia que comparteixen no és un text signat per cap periodista ni res que s’hi assembli. L’origen de tot plegat és una imatge d’una suposada captura de pantalla dels informatius de La Sexta on es pot llegir la polèmica declaració. Però resulta que és mentida: la imatge, que s’ha fet viral, ha sortit del compte humorístic de Twitter @DesInfoCAT.

Un altre dia qualsevol, obro el mòbil. Ara és el grup de WhatsApp familiar. Un tiet comparteix el vídeo d’un fragment d’un informatiu d’Antena 3 on es veu com han utilitzat les imatges d’uns aldarulls a Ucraïna per informar sobre les protestes que hi va haver al Parlament català el passat u d’octubre. El vídeo va acompanyat d’un text sospitosament farcit de faltes d’ortografia. Les primeres reaccions de ràbia i exasperació arriben immediatament. Apareix un altre tiet i ho posa tímidament en dubte. Menys mal. El logotip d’Antena 3 està tan maldestrament retallat que no cal ser la Fletcher per adonar-se de la barroera manipulació.

Diumenge a la tarda. Obro el mail. La Jornada tanca portes. L’Assemblea General de sòcies del diari ha decidit donar per finalitzat el projecte, llegeixo. Un projecte de periodisme feminista, d’esquerres, cooperatiu i compromès que oferia una finestra diària a l’actualitat d’arreu dels Països Catalans. Un periodisme lliure i digne que durant els últims mesos ens ha informat sobre la situació de reclusió que viuen les treballadores internes a les llars o sobre els efectes del model capitalista al mar Mediterrani, per posar només dos exemples.

A aquestes alçades ja sabem que el col·lapse (des)informatiu que ens bombardeja cada dia per tots els canals possibles també és una forma de censura. Que cal fer un esforç per separar el gra de la palla i que el bon periodisme necessita ciutadans actius que busquin, valorin i donin suport a la informació de qualitat. I que el periodisme necessita periodistes. A les companyes de la Jornada: gràcies per haver-ho intentat.