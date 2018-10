Mèdia.cat recull aportacions per fer possible el 8è Anuari dels Silencis Mediàtics

Durant els propers 40 dies estarà en funcionament la campanya de microfinançament per fer possible l’Anuari dels Silencis Mediàtics del 2018, que es proposa recaptar 8.000 euros. La vuitena edició de la publicació inclourà una desena de reportatges sobre temes que els mitjans corporatius han silenciat, maltractat o censurat durant aquest any, així com articles d’anàlisi i infografies de temes destacats.



Corria l’any 2012 quan Mèdia.cat va organitzar a la plataforma Verkami la primera campanya de micromecenatge d’un producte periodístic en català, per fer possible l’Anuari dels Silencis Mediàtics. Des de llavors, i al llarg de set campanyes més, totes exitoses, s’ha convertit en el projecte periodístic en actiu en la nostra llengua que més diners ha recollit gràcies al micromecenatge, amb un total de 61.885 €.

Aquest dijous, Mèdia.cat llança una nova campanya oberta a tothom per fer possible la vuitena edició del projecte, que recollirà els temes silenciats de 2018 i es publicarà a principis de 2019. També inclourà articles d’anàlisi fets per experts per analitzar quin paper ha tingut el periodisme davant els principals esdeveniments socials i polítics de l’últim any. Els reportatges els elaboren professionals amb experiència i també estudiants de Periodisme que s’inicien així al món professional, amb l’acompanyament de l’equip de coordinació de l’Anuari, format enguany pels periodistes Víctor Yustres i Elisenda Rovira.

Els micromecenes que vulguin contribuir a fer possible l’Anuari (al web de la campanya) rebran a canvi diverses recompenses: des d’exemplars de la publicació fins a una caixa d’experiències Fem País, una bossa de cotó ecològic amb un disseny exclusiu de Jordi Calvís o una litografia de Gina Serret amb una frase de Ramon Barnils, entre d’altres:

Des de la primera edició, l’Anuari ha publicat 91 reportatges d’investigació amb l’objectiu de posar a l’agenda mediàtica temes com els desnonaments a Ciutat Meridiana, la implicació d’Urdangarin al cas Palma Arena, la vulneració de drets en el règim d’aïllament a les presons catalanes o la violència antiindependentista a Catalunya la tardor de 2017.

L’Anuari dels Silencis Mediàtics és una publicació de l’Observatori Mèdia.cat que, des de 2010, treu a la llum cada any temes rellevants que els mitjans de comunicació corporatius del nostre país no han cobert, han infrarepresentat o han censurat durant l’últim any. El projecte té el micromecenatge com a principal font de finançament, però compta també amb el suport del Col·legi de Periodistes i de set universitats amb estudis de Periodisme d’arreu dels Països Catalans: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de València, la Universitat de Vic, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya, que s’hi incorpora aquest any.