Mèdia.cat ha registrat l’última setmana dos nous casos i dues actualitzacions de casos antics al Mapa de la Censura, que recull possibles vulneracions a les llibertats d’informació i d’expressió arreu dels Països Catalans. El fotoperiodista i investigador de l’extrema dreta Jordi Borràs ha patit dos dels episodis: la declaració com a investigat per l’agressió patida al juliol i el fet que el dirigent d’extrema dreta Pedro Chaparro no entrarà a presó per les amenaces proferides contra ell l’any 2015. L’assetjament sexual d’una periodista a Andorra i el rebuig del recurs de TV3 que eximeix El País de publicar una rectificació d’un article que la televisió pública considera difamatori són els altres dos casos.

Un home assetja una periodista andorrana just abans d’entrar en directe

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 28/10/2018

Un home ha fet un petó a la periodista Tatiana Navarro just abans que d’una connexió en directe des de la Fira d’Andorra per a l’informatiu migdia de la televisió pública, segons ha mostrat ella mateixa en un vídeo al seu compte de Twitter:

Estem fartes de veure com la gent menysprea la feina dels periodistes i avui m’ha tocat a mi. Aquest migdia, abans d’entrar a l’informatiu d’ @RtvaAndorra, Gerardo Alton-Ortega, que no conec de res, m’ha fet un petó a la galta davant de la càmera per fer la gracieta. (1) pic.twitter.com/71p57dFh6k — Tatiana Navarro (@tnavarrog) 28 d’octubre de 2018

La reportera de l’Agència Andorrana de Notícies, que als caps de setmana treballa per Ràdio i Televisió d’Andorra, ha acompanyat el vídeo d’un tuit on explicava que no coneixia de res l’home, que segons ha dit ella mateixa es tractaria de l’empresari Gerardo Alton-Ortega. Navarro considerava que la “gracieta és un atac i una agressió masclista” i reflexionava que “òbviament, a cap dels meus companys homes els hagués passat el mateix”.

El vicepresident de Democracia Nacional no ingressarà a presó per les amenaces a Jordi Borràs

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 24/10/2018

El líder del partit d’extrema dreta Democracia Nacional, Pedro Chaparro, no entrarà a presó per les amenaces que va fer al fotoperiodista Jordi Borràs el 12 d’octubre de 2015 en un acte a Montjuïc, en què va convidar els assistents a agredir Borràs: “Li foteu una bona hòstia i que marxi”.

Pedro Chaparro, de Democracia Nacional, assaltant de Blanquerna, animant a agredir el meu germà @jordiborras>> pic.twitter.com/ZlodBkTHL6 — Enric Borràs Abelló (@enricb) 12 d’octubre de 2015

Un jutge de Barcelona va condemnar Chaparro a un any de presó, una multa de 1.800€, una ordre d’allunyament i la restricció de les comunicacions amb Borràs via xarxes socials. Inicialment, la Fiscalia de Delictes d’Odi de Barcelona, donat que Chaparro havia estat condemnat prèviament pel Tribunal Suprem a tres anys i 11 mesos per l’atac a Blanquerna, va entendre que el vicepresident de Democracia Nacional era reincident i va demanar que complís la condemna, tot i ser inferior a dos anys.

No obstant, com que el cas Blanquerna està suspès per un recurs d’empara que ha presentat la defensa de Chaparro, el Jutjat Penal de Barcelona ha decidit cancel·lar l’ingrés del vicepresident de Democracia Nacional pel cas Borràs, sempre i quan en els propers tres anys no sigui condemnat per cap altre delicte d’odi.

[Actualització] Els testimonis corroboren la versió de Jordi Borràs en la declaració d’ell i del policia nacional com a investigats

29/10/2018 – El fotoperiodista Jordi Borràs ha declarat aquest dilluns com a investigat davant del jutjat d’instrucció número 8 de Barcelona per l’agressió que va patir el mes de juliol al centre de la capital catalana a mans d’un agent de la Policia espanyola. Borràs ha estat citat a declarar després que el policia el denunciés també a ell per agressió.

També han comparegut dos mossos d’esquadra i quatre testimonis, que han corroborat la versió de Borràs, segons la qual va ser el policia qui el va pegar i no al revés, informa eldiario.es. L’advocada del fotoperiodista, Carla Vall, ha manifestat el component ideològic que hi hauria darrera l’agressió.

A l’entrada dels jutjats, Borràs ha estat acompanyat com a mostra de suport per representants del Grup de Periodistes Ramon Barnils –editor de Mèdia.cat–, del qual és soci, així com per membres d’altres col·lectius periodístics i de mitjans on col·labora. El Grup Barnils va impulsar aquest estiu una campanya de micromecenatge a TotSuma per a recollir els fons necessaris per a cobrir les despeses judicials del procés.

[Actualització] L’Audiència desestima la rectificació d’El País per un article on criticava TV3

23/10/2018 – L’Audiència de Barcelona ha modificat la condemna inicial del jutjat número 20 de Barcelona, sentenciant que no és necessari que El País rectifiqui el reportatge “Una semana viendo solo TV3” publicat en portada el 12 de novembre de 2017, tal i com havia demanat la televisió pública, que considera que el text conté “dades inexactes”.

L’Audiència de Barcelona argumenta que es tracta d’un article d’opinió i que rectificar-lo aniria en contra de la llibertat d’expressió: “Efectivament, s’invoca que determinats fets són inexactes, però amb la rectificació que s’interessa es pretén, més que rectificar un fet, completar el que es considera incomplet, reescrivint l’article d’opinió d’un periodista per arribar a una conclusió totalment oposada a la que va voler expressar”.

Per la seva banda, TV3, que va denunciar la publicació de l’article perquè perjudicava la seva imatge, ha anunciat que està estudiant recórrer la decisió i que “al contrari del que argumenten els magistrats, cap facultat de Periodisme inclou els reportatges com un gènere periodístic d’opinió”.

