El periodista Juremir Machado da Silva va abandonar en directe la setmana passada el programa de ràdio on duia deu anys treballant, quan el llavors candidat d’extrema dreta a la presidència del Brasil, Jair Bolsonaro, va prohibir explícitament que ell li fes preguntes en una entrevista preelectoral. L’actual president electe va exigir que l’entrevistés només el periodista Rogério Mandelski, crític amb el seu principal rival, el Partit dels Treballadors, i que Machado no hi participés, segons recull la capçalera uruguaiana El Observador citant el diari brasiler Folha de Sao Paulo. Davant d’això, Machado va decidir marxar en aquell mateix moment i plegar del programa, emès a Rádio Guaíba de Porto Alegre, tal i com mostra el vídeo (en portuguès).

Un dels principals projectes de Mèdia.cat és l’Anuari dels Silencis Mediàtics, que treu a la llum temes silenciats pels mitjans de comunicació i que es finança gràcies al micromecenatge: això vol dir que les nostres investigacions no depenen de cap gran finançador que les pugui condicionar, sinó de petits suports de moltes persones alhora. #EncomanemPeriodisme, ens hi ajudes?