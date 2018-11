L’Anuari Mèdia.cat ha aconseguit els 8.000 euros necessaris per tirar endavant gràcies al micromecenatge i ara es proposa aconseguir 2.000 euros més, abans que acabi la campanya a Verkami, per fer més continguts. L’objectiu és fer un reportatge que investigui la situació de les dones preses i ampliar les infografies i els articles d’anàlisi.

L’empresonament d’activistes i polítics independentistes catalans ha fet que es multipliquessin les aparicions de les presons als mitjans de comunicació, però allò que passa darrere els barrots segueix sent opac. La situació de les dones preses -comunes i polítiques, com han fet notar Dolors Bassa i Carme Forcadell- és especialment complicada per la invisibilització que pateixen en comparació amb els seus companys i per les discriminacions que les afecten, en un sistema pensat per i per als homes.

Les dones, un 7% del total de la població reclusa, pateixen el que s’anomena una “doble condemna”: la societat les penalitza per haver vulnerat la llei (han comès un delicte) però també les normes de gènere (estar a la presó suposa no exercir el seu rol d’esposes, mares i les tasques de cura en general). Dins de la presó els obren més incidències que als homes pels mateixos fets, han de marxar a centres penitenciaris llunyans per poder estar amb els seus fills petits, han de comprar compreses i tampons a preus caríssims a l’economat, estan sobremedicades i se’ls ofereixen pitjors sortides laborals per quan recuperin la llibertat. Segons un informe, el 70% de les internes han patit en algun moment de la vida agressions sexuals.

Amb aquest tema l’Anuari Mèdia.cat vol seguir donant veu al silenci que envolta la presó. El 2017 ja vam investigar a fons l’aïllament penitenciari i la vulneració de drets que es dóna en aquest règim, mostrant imatges inèdites del mòdul de Brians 1 i explicant un cas de suïcidi pel qual la família ha portat la Generalitat a judici.

La campanya de micromecenatge de l’Anuari Mèdia.cat 2018 acabarà el proper 4 de desembre i continua amb el lema #EncomanemPeriodisme. L’Anuari es publicarà al febrer de 2019 i inclourà reportatges d’investigació, infografies i articles d’anàlisi sobre cobertures periodístiques. Els reportatges els elaboren professionals amb experiència i també estudiants de Periodisme de sis universitats dels Països Catalans que s’inicien així al món professional, amb l’acompanyament de l’equip de coordinació de l’Anuari, format enguany pels periodistes Víctor Yustres i Elisenda Rovira.

Els micromecenes que vulguin contribuir a fer possible l’Anuari (al web de la campanya) rebran a canvi diverses recompenses: des d’exemplars de la publicació fins a una caixa d’experiències Fem País, una bossa de cotó ecològic amb un disseny exclusiu de Jordi Calvís amb la frase de Ramon Barnils “Si nosaltres ho volem, el rei anirà nu” o una litografia de Gina Serret, entre d’altres.