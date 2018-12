Les reaccions al gag de Dani Mateo mocant-se amb una bandera espanyola, l’intent de cancel·lació de l’espectacle de ‘Mongolia’ a València o la denúncia -ara desestimada- d’humoristes d”El Jueves’ per un acudit sobre cocaïna i policia són alguns 7 casos del novembre al Mapa de la Censura de Mèdia.cat. La xifra és inferior a la dels mesos anteriors, marcats per les commemoracions de dates assenyalades als Països Catalans com l’1, el 9 o el 12 d’octubre.

L’humorista Dani Mateo va protagonitzar el passat 31 d’octubre un gag al programa ‘El intermedio’ de La Sexta en què es mocava amb una bandera espanyola, arran del qual ha rebut amenaces i pressions en diversos àmbits. L’endemà mateix, un tuit de la Guardia Civil afirmava que “no respectar” la bandera “no és humor, és ofendre gratuïtament els qui la senten amb orgull”. L’esquetx, que la cadena de televisió va eliminar del seu web, va generar reaccions durant tot el mes de novembre, en el marc d’una forta polèmica a les xarxes socials amb amenaces i pressions cap a l’humorista, fins acabar als tribunals.

Diverses empreses van anunciar la supressió de contractes de publicitat amb l’humorista o el programa i el teatre Olympia de València va cancel·lar un espectacle seu per pressions de l’extrema dreta, tot i que finalment l’Ajuntament de la ciutat va oferir una ubicació alternativa. El dia 26 de novembre Mateo estava citat a declarar en un jutjat de Madrid, després que s’admetés a tràmit la denúncia d’Alternativa Sindical de Policia (ASP) per un suposat delicte d’odi i ultratge als símbols nacionals. L’humorista es va negar a declarar.

Pel què fa a pressions a periodistes, destaca la intimidació rebuda per una redactora d’Europa Press, que va ser assenyalada a les xarxes socials per VOX Barcelona. El partit d’extrema dreta va acusar-la d’“incitar a la violència” en un tuit on ella posava en valor l’actuació ciutadana en aturar un acte d’aquesta organització. El tuit de Vox estava redactat com un avís a Europa Press i El Periódico, tot i que ella no treballa per aquest segon mitjà.

D’altra banda, ha fet un pas endavant un cas computat el 2017 en la categoria de Resolucions judicials que afecten l’activitat periodística: el fiscal ha rebutjat acusar humoristes d’El Jueves per un article on deien que s’havien acabat les existències de cocaïna a Barcelona pel consum que en feien els antidisturbis desplaçats per l’1 d’octubre. La Fiscalia considera que es va publicar a una revista satírica i, per tant, “la intenció de divertir els lectors que pretenien els autors prevalia sobre la intenció d’ofendre els agents”.

El mes de novembre també ha estat marcat per les restriccions que han afectat manifestacions artístiques, més enllà de la cancel·lació de l’espectacle de Dani Mateo ja computada en el cas corresponent. El primer cas ha estat vinculat a les obres d’art del Museu de Lleida traslladades al Monestir de Sixena el desembre de 2017. L’Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca) ha demanat al jutjat la confiscació i destrucció de les imatges sobre l’operació policial i judicial que el Museu de Lleida va encarregar per relatar el traslladat de les obres d’art cap al Monestir. En segon lloc, Palma ha estat escenari d’un nou atac a l’exposició ‘Presos polítics’ de Santiago Sierra, vetada anteriorment a la fira Arco de Madrid, que en aquesta ocasió va ser objecte de desperfectes i pintades. Finalment, el tercer cas ha tingut lloc a València, on el mateix líder de la ultradreta que va aconseguir la cancel·lació de l’espectacle de Dani Mateo, José Luis Roberto, d’España 2000, ha promogut el boicot a l’espectacle satíric de la revista ‘Mongolia’ al teatre La Rambleta. No obstant, en aquesta ocasió la sala ha mantingut la funció en cartell, després d’haver pogut garantir en col·laboració amb els cossos policials la seguretat d’artistes, treballadors i públic.

També hi ha un cas nou de legislació que podria limitar la llibertat d’expressió. La proposta de modificació de la Llei de Propietat Intel·lectual ha estat aprovada a la Comissió de Cultura del Congrés espanyol amb una esmena que, segons denuncien col·lectius com la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Expressió (PDLI), permetria tancar webs sense necessitat de resolució judicial. El text encara s’ha d’aprovar al Senat. En la mateixa línia, ha fet un nou pas endavant la reforma de la Llei de protecció de dades, computada com un cas del setembre. En aquesta ocasió, el Congrés dels Diputats ha aprovat per unanimitat que la nova Llei de Protecció de Dades permeti als partits polítics fer perfils ideològics de la ciutadania per enviar-los propaganda electoral sense previ permís dels usuaris.

Finalment, s’ha confirmat un cas de precarietat laboral vinculat a la vaga d’una setmana dels 104 treballadors de les rotatives del Grupo Zeta de 2013. El Suprem ha condemnat l’empresa a indemnitzar els empleats, en considerar que va vulnerar el dret a vaga quan va subcontractar serveis de rotatives a proveïdors externs.