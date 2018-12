“No he tingut accés a les diligències i no sé exactament què cerquen al meu telèfon”, explicava el periodista de ‘Diario de Mallorca’ Kiko Mestre en aquest vídeo, després que dimarts la policia espanyola li requisés el mòbil, en un dels espisodis més severs de restricció de la tasca periodística al nostre país. La confiscació es va fer per ordre del jutjat d’instrucció número 12, que investiga el cas que afecta el principal empresari de l’oci de les Illes, Bartolomé Cursach, i que esquitxa polítics i la Policia Local de Palma. La policia també va requisar el telèfon d’una periodista d’Europa Press. Els agents van visitar totes dues redaccions per endur-se’n documentació.

‘Diario de Mallorca’ i Europa Press Balears van presentar dijous una querella conjunta al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra el jutge Miguel Florit, que va ordenar la confiscació dels telèfons. La querella acusa el jutge dels delictes de prevaricació judicial, contra la inviolabilitat del domicili i contra l’exercici del dret de secret professional del periodista.