Com s’expliquen els fets de l’1-O? Com es construeixen els relats a partir dels fets? Què ha fet el quart poder? Qui ha dit què? El periodista, comunicòleg i professor Josep Gifreu hi ha reflexionat al llibre El quart poder i la independència. La batalla mediàtica per l’1 d’octubre (Angle Editorial, 2018), que vol ser “una crònica-assaig de tipus notarial” entre el text periodístic i acadèmic.

A les portes de les mobilitzacions aquesta setmana i en un context de la criminalització mediàtica de l’independentisme, recuperem l’àudio de la conversa de Gifreu amb Xavier Antich i Mònica Terribas a la secció “El racó de pensar” d’El Matí de Catalunya Ràdio, el passat 24 d’octubre. L’expert va posar llum a com s’ha explicat el conflicte Catalunya-Espanya, a la construcció del relat als mitjans de comunicació, a l’establiment de marcs mentals, al rol del quart poder i a altres aspectes que sacsegen el debat públic.