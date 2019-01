De rumor a Twitter a notícia falsa a OK Diario

ASÍ FABRICA Y DIFUNDE LOS BULOS ULTRADERECHISTAS OKDIARIO.

Bulos con la intencionalidad de generar odio y violencia. Uno detrás de otro, con total impunidad. pic.twitter.com/fMYFKXu3N3 — Paco Lobo (@Cazatalentos) January 1, 2019

Tot va començar quan una sèrie de tweets alertaven d’una suposada agressió contra un agent de la guàrdia civil fora de servei en un bar. OK Diario en va fer una peça que va titular “Agredeixen un home a Almeria per ser guàrdia civil i portar un ‘polo’ amb la bandera d’Espanya”. La peça (que no enllacem per decisió editorial), publicada el 28 de desembre passat i que segueix penjada, parla d’una “brutal pallissa a mans de set persones”, però sembla que la realitat no va ser exactament aquesta. Sindicats de la Guàrdia Civil descarten que la motivació fos un delicte d’odi i apunten que es va tractar d’una baralla de bar en què l’agent estava en un estat d’embriaguesa important.

De la peça d’OK Diario se’n va fer ressò el president de Vox, Santiago Abascal –un tweet que després el polític va eliminar. Tot plegat va desencadenar una campanya de l’extrema dreta de boicot a la Taberna Postigo d’Almeria. Segons informa eldiario.es, l’establiment va haver de tancar el seu compte de Twitter i TripAdvisor va haver de bloquejar els comentaris negatius a l’establiment per evitar insults. El vídeo que enllacem mostra com es va passar d’uns tuits a les xarxes a la construcció d’una notícia falsa.

OK Diario és un dels digitals que Mèdia.cat va analitzar a l’Observatori del Discurs d’Odi 2016-2017. L’estudi va detectar amb quines estratègies determinats portals vinculats a la dreta o l’extrema dreta difonen el discurs d’odi contra col·lectius vulnerables.