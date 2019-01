El programa ‘Sense Ficció’ de TV3 va emetre aquest dimarts un complet documental sobre la regressió en l’exercici de les llibertats a Catalunya i a Europa. Amb una quota del 19,9% i una mitjana de 549.000 espectadors, el treball de producció pròpia, dirigit per Albert Elfa i Ricard Belis, va liderar la seva franja.

El documental va repassar diverses vulneracions a les llibertats d’expressió i d’informació, moltes de les quals hem recollit al Mapa de la censura de Mèdia.cat, com el cas del raper Valtònyc, el de la revista El Jueves o el de l’actor Toni Albà. Va comptar amb la veu d’experts com Anaïs Franquesa, advocada del Centre Irídia per als Drets Humans, Jordi Vaquer, director regional per Europa de l’Open Society Foundations, o el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urías.

Moltes de les actuals restriccions es fonamenten en la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, coneguda com a llei mordassa, aprovada l’abril del 2015 amb la majoria absoluta del PP, i en la reforma del Codi Penal. Es categoritzen com a delictes les injúries a la Corona, l’enaltiment del terrorisme i l’ofensa als sentiments religiosos, i es donen grans poders a les forces de seguretat de l’Estat.