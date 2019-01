El 10 de gener de 1994 van començar les emissions de Poblenou, el primer culebrot de sobretaula produït per TV3 i el primer d’una llarga llista d’èxits de la cadena en aquesta franja. Frases com “Ens ha tocat la Loto!” formen part de la memòria col·lectiva de més d’una generació. La sèrie, que va acostumar el públic a les sèries diàries després de dinar i va endevinar el gust dels catalans pel consumisme i les trames quotidianes, va suposar tot un fenomen televisiu a Catalunya, esdevenint un referent per a cadenes autonòmiques i estatals espanyoles.

Personatges com el de la Rosa (Margarida Minguillón) –que després va donar peu a l’spin-off La Rosa– i el de l’Antònio (Miquel Cors) van ser molt estimats per l’audiència. La sèrie va posar al mapa el llavors emergent barri barceloní del Poblenou i va posar sobre la taula qüestions socials en aquell moment poc normalitzades, amb un personatge gai, el Xavier (Jordi Boixaderas), que va protagonitzar un recordat petó entre dos homes a la televisió pública.

Amb guions originals de Josep Maria Benet i Jornet, la direcció de Jordi Frades i la producció executiva de Joan Bas i Jaume Benacolocha, Poblenou també va servir de plataforma de llançament de carreres interpretatives com les de Joel Joan, Quim Gutiérrez, Cristina Brondo o Irene Montalà, alguns dels quals reconeixien en el vintè aniversari que la sèrie els va canviar la vida.