Mèdia.cat ha estrenat aquest gener la cinquena edició del Mapa de la Censura, corresponent al 2019, que de nou documentarà fets o situacions que coarten la tasca dels periodistes o que poden restringir les llibertats d’expressió o d’informació de la ciutadania als territoris de parla catalana. En els 10 primers dies de l’any, ja s’hi han registrat 5 nous casos, dels quals tres -a IB3, La Xarxa i Playground– corresponen a la categoria d’acomiadaments i precarietat laboral.

Justament tancàvem el 2018 amb un balanç dels casos recollits al Mapa en què destacàvem que els acomiadaments i la precarietat laboral eren l’únic àmbit on no s’havia accentuat la pèrdua de qualitat informativa. Si bé no es pot dir que les condicions laborals dels periodistes milloressin l’any passat, és cert que en el 2018 no hi va haver notícies de grans retallades o acomiadaments massius i l’obertura de nous mitjans feia percebre un cert optimisme. L’entrada al 2019, però, canvia la tessitura. El que es manté són les restriccions a l’humor -amb el cas de La Sotana expulsada de Betevé- i la persecució judicial d’opinions expressades a les xarxes socials, aquest cop a nou activistes que es van oposar a la participació del cantant israelià Matisyahu al festival Rototom de Benicàssim.

A continuació llistem els casos recollits al Mapa:

Dos dies de vaga a IB3 en contra de la precarietat i per «millorar el servei»

Categoria: vermella (acomiadaments / precarietat laboral)

4-1-19. La plantilla d’informatius d’IB3 (externalitzada a l’empresa Liquid Media, propietat de Mediapro) ha convocat una vaga el 16 i 17 de gener per reclamar, entre d’altres, ser contractats directament per la radiotelevisió pública i l’aplicació dels acords salarials signats. Unes mesures que, segons el comunicat del Comitè d’Empresa, contribuirien a “millorar el servei informatiu”.

Malestar a La Xarxa per l’acomiadament d’una periodista

Categoria: vermella (acomiadaments / precarietat laboral)

8-1-19. El Comitè Professional de la Xarxa Audiovisual Local (XAL, depenent de la Diputació de Barcelona) ha mostrat la seva indignació per l’acomiadament d’una periodista que s’ha negat a canviar a un altre lloc de treball per considerar que implica fer unes funcions que no són les seves. Darrere aquestes protestes hi ha un malestar latent per decisions que consideren que suposen un desmantellament de la producció pròpia de La Xarxa. Al desembre la radiotelevisió pública va tancar L’entrevista, el darrer programa informatiu que produïa directament.

Més informació:

“Tancar ‘L’entrevista’ de la XAL o com una fi d’etapa pot malbaratar un servei públic”, per Daniel Condeminas, a Comunicació 21.

PlayGround anuncia un ERO de la meitat de la plantilla

Categoria: vermella (acomiadaments / precarietat laboral)

8-1-19. La CNT ha denunciat que l’empresa editora del magazín digital PlayGround ha anunciat l’acomiadament d’una setantena dels 150 treballadors que té. Per ara encara no se saben detalls sobre les condicions de l’ERO ni les seves motivacions.

Més informació:

PlayGround anuncia un ERE que afectarà més de 70 treballadors (PR Noticias)

Betevé anuncia el tancament del programa d’humor La Sotana

Categoria: verda (pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans)

9-1-19. La direcció de Betevé ha anunciat el tancament del programa d’humor “irreverent” La Sotana per haver fet “referències ofensives” que “entren en contradicció amb la línia editorial i els valors de betevé com a mitjà de comunicació públic”, tal com ha manifestat la televisió local barcelonina des del seu perfil oficial de Twitter. El programa –que abans ja havia estat expulsat de La Ser- ja ha anunciat que s’emetrà des d’una altra ràdio. Darrerament el programa havia molestat les juntes del Barça i l’Espanyol –amb queixes públiques- i també havia fet broma sobre el corredor de cotxes paraplègic Isidre Esteve.

La direcció de betevé ha decidit prescindir de La Sotana. Malgrat que es tracta d'un format d'humor irreverent, en el programa s'han fet referències ofensives que entren en contradicció amb la línia editorial i els valors de betevé com a mitjà de comunicació públic de la ciutat. pic.twitter.com/oxGFymotCH — betevé (@beteve) January 9, 2019

Nou activistes, jutjats per expressar opinions a les xarxes socials

Categoria: groga (persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà)

14-1-19. Nou persones de Catalunya i el País Valencià seran jutjades per acusacions de cometre actes de promoció i incitació a l’odi. Els activistes van oposar-se a la participació del grup israelià Matisyahu al festival Rototom de Benicàssim l’estiu del 2015 i van ser denunciats per “antisemitisme” basant-se en les seves opinions expressades en Twitter contra l’ocupació de Palestina per part d’Israel. S’enfronten a penes de fins a quatre anys de presó.

Més informació: