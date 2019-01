Des de fa tres temporades TV3 ha fet una aposta amb el programa de cuina que dona gust de veure. Receptes generalment assequibles de fer -tant per nivell de dificultat com per preu-, explicades amb passió i de les que t’animaries a fer en aquell mateix moment si no fos perquè el programa continua sent després de dinar -i amb l’estómac ple de vegades fa més mandra encarar-se amb els fogons. Amb el Marc Ribas al capdavant –i amb la Gessa, encarregada de la rebosteria els divendres– el Cuines és segurament un dels programes de cuina més didàctics que es fan actualment. I és que no només t’ensenyen com preparar els plats sinó que també et justifiquen el perquè de pràcticament tot el que fan, t’ensenyen tècniques per salar els ingredients i parlen i mostren detalladament diversos aliments explicant-nos-en la seva procedència, els diferents tipus que n’existeixen, les propietats que tenen i maneres variades de cuinar-los. A més, t’ho serveixen amb un presentador i una presentadora que encomanen l’entusiasme per la gastronomia i a l’estiu s’atreveixen a sortir del plató i, en el cas de l’any passat, traslladar-se a l’Ebre a fer el programa per posar en valor la riquesa gastronòmica del país.

Ara bé, Cuines seria brutal si no fos per la presència constant de Mercadona. És una llàstima que un programa que cuida tant la imatge i el contingut no tingui el mateix nivell d’exigència amb un patrocinador que està lluny de ser exemplar. D’una banda, per coherència, perquè s’hauria de potenciar comprar els productes frescos a les botigues de poble o barri o als mercats municipals, tant per qualitat com per reforçar l’aposta pel territori que es predica –i no amb la llista d’ingredients de la recepta al final de programa on s’hi pot llegir perfectament ‘Mercadona’. De l’altra, perquè el llistat de greuges que es poden fer a la cadena de supermercats és llarg i no és nou: vull pensar que els casos d’assetjament laboral a treballadores de l’empresa que l’Anuari va denunciar el 2014 no s’han repetit; a la seva web distingeixen entre català i valencià els idiomes en què podem navegar; bona part dels seus productes frescos vénen envasats amb una rècula de plàstics innecessària, insostenible i injustificable –i també així estem acabant amb el planeta-; i el seu propietari, Juan Roig, hauria hagut de ser més notícia del que ho va ser quan es van descobrir els protagonistes d’una operació contra el blanqueig de diners i l’evasió fiscal. Tot plegat, una targeta de presentació no gens atractiva de Mercadona que hauria de convidar més aviat poc a entaular-s’hi. Però el Cuines ho ha fet i és una llàstima, perquè el programa té tots els ingredients per poder ser “brutal”, sense matisos.