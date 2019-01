Si bé a principis d’any els conflictes laborals predominaven en inaugurar la cinquena edició del Mapa de la Censura, a mitjans de gener s’han produït ja agressions a periodistes, concretament en el marc de mobilitzacions socials, i actuacions policials severes contra informadors. Agents de la Policia espanyola sense identificar van detenir un fotoperiodista a Girona. Informadors de la Catalunya Nord han denunciat agressions i coaccions per part de membres del moviment dels armilles grogues i un periodista va ser agredit per taxistes en vaga a Barcelona. També hi trobem amenaces verbals i denúncies per opinions expressades a les xarxes socials, així com l’arxivament d’alguns casos anteriors.

Periodistes nord-catalans denuncien agressions en una manifestació d’armilles grogues

Categoria negra: agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

7-1-19 Professionals de L’Indépendant i France 3 que estaven cobrint la manifestació del moviment de les armilles grogues pel centre de Perpinyà van patir assetjament, agressions i robatori de material. A més, un dels objectius de la marxa va ser la redacció de L’Indépendant. En resposta, els treballadors dels principals mitjans nord-catalans han publicat un comunicat on denuncien els fets i demanen que es respecti la llibertat de premsa.

Més informació:

L’informatiu del 7 de gener de 2019 ( Ràdio Arrels )

) La premsa de la Catalunya Nord denuncia les dificultats que hi ha per cobrir el moviment de les Armilles grogues (Ràdio Arrels)

Arxivada definitivament la causa pel cartell de les marededeus besant-se

Categoria marró: censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

13-1-19 El jutjat d’Instrucció número 15 de València ha optat per arxivar la denúncia de Vox per un cartell en contra de l’homofòbia on es pot veure la Mare de Déu dels Desamparats i la Moreneta fent-se un bes a la boca. El partit d’extrema dreta considerava que el cartell suposa un delicte “d’ofenses al sentiment religiós”, però finalment el magistrat ha tingut en compte l’objecte reivindicatiu –”i no d’escarni”- de la il·lustració.

Recentment un altre jutjat de València ja va arxivar una altra querella de Vox contra l’alcalde de València, Joan Ribó, per haver autoritzat un mural en solidaritat amb els presos d’Altsasu.

Més informació:

El jutge no veu delicte en el cartell de la Moreneta i la Mare de Déu dels Desemparats fent-se un petó (ValenciaPlaza, en castellà)

Un internauta, citat a declarar pel contingut dels tuits

Categoria groga: persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

14-1-19 El conegut tuitaire Fonsi Loaiza, amb més de 70.000 seguidors a la xarxa social, ha declarat davant d’un jutge per haver criticat l’actuació de la policial local de Madrid que va acabar amb la mort d’un venedor ambulant.

A las 10 en Ciutat de la Justicia de BCN declaro como imputado por tuitear. Están reconvirtiendo derechos como la libertad de expresión en delitos. No pediré disculpas sino explicaciones. Es la “justicia” española la que tiene que disculparse ante tirititeros, tuiteros y raperos. pic.twitter.com/kV0d3vzqNq — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 14 de gener de 2019

L’expresident de SCC i assessor de Manuel Valls, Josep Ramon Bosch, amenaça amb querelles diferents periodistes

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans

15-1-19 Josep Ramon Bosch, expresident de Societat Civil Catalana (SCC) i actualment president de Somatemps i assessor del candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls, ha amenaçat el periodista Nico Salvadó, de la ràdio francòfona Equinox, amb una querella. El motiu de la disputa és una pregunta durant una entrevista a Valls, sobre les connexions del mateix Bosch amb l’extrema dreta.

Aquesta no és la primera vegada que Bosch amenaça amb querelles gent que ha definit a aquest entorn com “extrema dreta”. Només amb el que portem d’any ja ho ha fet amb el periodista especialitzat en feixisme Xavier Rius Sant i amb el responsable de la relació amb els mitjans internacionals del president de la Generalitat de Catalunya Quim Torra, Joan Maria Piqué.

Més informació:

El primer president de SCC amenaça un periodista francès per una pregunta a Valls (Tot Barcelona)

Arxivada la denúncia contra Dani Mateo

Categoria marró: censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

16-1-19 El jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid ha fet marxa enrere i finalment ha decidit arxivar la denúncia de l’Alternativa Sindical de Policia contra l’humorista Dani Mateo pel gag en què es mocava en una bandera espanyola. El magistrat considera que és una actuació humorística «desafortunada i provocadora» però no constitutiva de delicte.

Més informació:

El jutge arxiva la causa de Dani Mateo per sonar-se amb la bandera (El País, en castellà)

Detingut un fotoperiodista a Girona per policies sense identificar

Categoria taronja: resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans

16-1-19 Sis policies de paisà i sense identificar van obligar el fotoperiodista Carles Palacio –col·laborador de mitjans com la Directa, L’Ariet o El Nacional– a pujar a un cotxe particular i se’l van endur a la comissaria de la Policia Nacional espanyola a Girona. Palacio es trobava cobrint precisament les diverses detencions que s’estaven produint el mateix dia. En sortir de les dependències policials, va assegurar que se’l volia vincular al tall de vies de l’AVE de l’1 d’octubre –fets que estava cobrint professionalment- i que van obligar-lo a fer-se fotografies dels tatuatges que duu.

Més informació:

La Policia Nacional espanyola deté el fotògraf de la ‘Directa’ Carles Palacio a Girona (Directa)

Un periodista d’El País, agredit mentre cobria la vaga dels taxistes

Categoria negra: agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

19-1-19 Un taxista en vaga va donar un cop de cap i va trencar el nas a un periodista d’El País que cobria l’aturada a la Gran Via de Barcelona. Els fets van succeir quan diferents vaguistes van intentar impedir que les càmeres de televisió gravessin una baralla entre diferents participants de l’assemblea i en la discussió posterior es va produir l’agressió. Altres informadors van denunciar assetjaments, insults i coaccions mentre tractaven de cobrir la vaga.

Més informació: