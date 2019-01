Fa pocs dies vam saber que, gràcies a la lluita de la plataforma SOS Costa Brava, el Govern de la Generalitat ha aprovat una moratòria urbanística d’un any que prohibeix la construcció a la franja litoral de la Costa Brava des del mar i fins a 500 metres terra endins. SOS Costa Brava es va constituir el mes d’agost i reuneix un bon grapat d’organitzacions ecologistes que treballen plegades per aturar la construcció de milers d’habitatges, hotels de luxe i altres projectes en un territori que, a aquestes alçades, tots sabem que ja és prou farcit d’hotels, cases i ofertes turístiques de tota mena. Més enllà de la valuosa lluita d’aquesta plataforma i de les notícies que apareixen quan es produeix algun fet puntual, no és fàcil que l’ecologisme i el medi ambient tinguin un espai destacat als mitjans de comunicació. Deu ser que aquest assumpte no és important.

Però el canvi climàtic fa temps que va començar a treure el cap. A Sentit Crític van explicar molt bé en aquesta peça els estralls que pot arribar a causar a Catalunya en un futur proper. I l’intent d’arrasar amb el que queda de Costa Brava és només un penós exemple de com les dinàmiques capitalistes globals segueixen engreixant l’engranatge que ens porta cap a la destrucció del planeta. Un planeta que té uns recursos limitats, malgrat que alguns insisteixin en vendre el creixement i els avenços tecnològics com la solució a tots els mals. I és que la solució no passa (o no només passa) per deixar de posar paper de plata als entrepans dels nostres fills, o per agafar el tren en comptes del cotxe quan anem a treballar. Tal i com explica Andrew Dobson, catedràtic de Política a la Keele University, l’ecologisme reclama un canvi radical en la relació amb el món natural no humà, implica un desafiament als paradigmes dominants i no pot ser part d’una societat de serveis opulenta i tecnològica.