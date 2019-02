La darrera setmana s’ha apagat una veu del periodisme cultural en català: la revista digital Godot ha anunciat que tanca al cap d’un any d’haver començat a caminar, per no haver pogut sobreviure en un mercat dominat pel clickbaiting i el màrqueting encobert. A banda, el Mapa de la Censura ha registrat un incident més, que malauradament no és nou: l’estàtua del poeta Estellés al seu poble natal ha estat víctima del vandalisme.

Destrossen l’estàtua de Vicent Andrés Estellés a Burjassot

Categoria marró: censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus.

31-1-19 Uns desconeguts van arrencar del seu lloc l’estàtua dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés al seu poble natal, Burjassot (l’Horta Nord). Des del consistori es denuncia que no és la primera vegada que el monument pateix actes de vandalisme, que en altres ocasions han suposat llençar-li pintura blava –color simbòlic per l’extrema dreta antivalencianista– o pintar-li esvàstiques o altra simbologia nazi. Mai hi ha hagut cap detingut ni encausat per aquests fets.

Tanca la revista Godot, especialitzada en cultura

Categoria vermella: acomiadaments i casos de precarietat laboral als mitjans de comunicació.

31-1-19 Neus Molina i Álvaro Vicente, responsables de Godot Barcelona, van anunciar en un article publicat al web de la mateixa revista que el projecte plega poc més d’un any del seu naixement. Al text, Molina i Vicente fan una dura crítica als mitjans que practiquen el branded content i el clickbait i reclamen un altre tipus de periodisme cultural que no hi sigui “per a vendre entrades, ni per a vendre llibres, ni per a vendre cançons, ni per a vendre sèries”.

