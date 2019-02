Mèdia.cat va publicar la setmana passada un informe que analitza com els principals mitjans de comunicació catalans, espanyols i internacionals anomenen els dirigents independentistes empresonats i entrevista experts per determinar si se’ls pot anomenar “presos polítics”. El periodista Bernat Surroca, autor de l’informe, va ser al programa “Tot es mou” de TV3 per explicar les principals conclusions del text. TV3 va fer un recull d’algunes de les maneres com els mitjans anomenen els presos.

Podeu llegir l’informe complet aquí: