Aquest dimecres, 13 de febrer, es presenta públicament la vuitena edició de l’Anuari Mèdia.cat dels Silencis Mediàtics, a la 7 de la tarda al Col·legi de Periodistes de Catalunya. N’avancem el pròleg:

La saturació informativa, a través dels mitjans convencionals o de les xarxes i de la tecnologia, ens facilita atansar-nos als fets, però també ens ha canviat els hàbits de consum. Llegim o veiem el que ens agrada, ens entreté o ens reafirma en les nostres idees preconcebudes. El periodisme d’investigació i el que situa en la contradicció el destinatari ha tingut èpoques millors o, si més no, s’ha fet en un context menys advers. Els mitjans interpreten i generen opinió. I, de “veritat”, cadascú vol sentir la seva, no la de l’altre o la que l’incomodarà. El que hem viscut els darrers mesos a Catalunya ens ho confirma.

L’Anuari dels Silencis Mediàtics arriba per omplir un espai necessari, el del periodisme crític que explica i contextualitza allò que no ven tant, que no és plaent, però que mereix ser tret a la llum i analitzat amb rigor i de manera reposada, ja sigui la situació de la dona a les presons, la violència masclista institucional o la sortida desigual de la crisi i les maniobres de les empreses que actuen en règim de monopoli per no perdre la seva posició.

No podem mirar cap a una altra banda: el periodisme no pot “fer un Tortosa” i ignorar fenòmens que, des del compromís amb els valors democràtics ens generen rebuig, com ara Vox o Jair Bolsonaro. Més enllà de la qüestió de fins a quin punt afecten els Països Catalans, és evident que l’ascens del populisme i de les actituds totalitàries, a cavall de les fake news i del discurs de l’odi que la crisi ha exacerbat, s’explica també (tot i que no solament) pel desprestigi del periodisme.

Al Grup, com deia, intentem capgirar-ho. Des de l’Anuari, però també des de Mèdia.cat, els observatoris del discurs discriminatori, el Mapa de la censura o els Premis Barnils de periodisme d’investigació. Que el periodisme dels valors i exercit des de l’honestedat torni a ser prescriptor és la millor aportació que podem fer a la societat.

En aquest sentit, ni podem ni volem mirar cap a un altre lloc o ser aliens al context de vulneració de drets en el qual els professionals de la informació exercim la nostra feina. Aquesta edició ho aborda atansant-se als casos de censura exercida per grups ultres o poders polítics (quan es limiten drets, no se’n limita un de sol), al comportament de les policies i als presos polítics i la seva consideració o no com a tals, un dels assumptes que han generat controvèrsia en el debat públic.

L’Anuari és una de les activitats més reeixides del Grup. Com en la resta de les activitats, hi som els periodistes, però també rebem suport d’institucions i de mecenes. És el projecte que implica més persones. Són (sou) lectors entestats a entendre el que ens envolta, amb ganes de formar-vos un criteri i que valoreu el periodisme. Ens agrada fer l’Anuari i ens agrada —i la seva participació és important— que la UVic, la UPF, la UAB, la URL (Blanquerna), la UOC, la UdL i la UV hi participin amb estudiants. Empeltar el periodisme que ve de pensament crític, d’honestedat i de rigor fa el camí més agradós.