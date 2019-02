Com titular una notícia que explica l’augment de l’índex d’indigència a Buenos Aires? “Passions argentines: la decència dels que busquen entre la brossa”. Sembla broma, però el titular és real: el va publicar Clarín. És un dels exemples d’un vídeo que recrea en clau de sàtira una reunió de redacció en un diari. Les notícies econòmiques que proposa un jove redactor s’acaben convertint en titulars banals –tots ells publicats realment– i inofensius per al govern. És una crítica a la servitud de diversos mitjans de comunicació cap al govern argentí per justificar els problemes econòmics al país, però retrata bé el ‘clickbaiting’ i la banalització de la pobresa que duen a terme capçaleres a diversos llocs del món.

El vídeo el va publicar la setmana passada el portal llatinoamericà Mundo TKM i es va viralitzar de seguida. Poques hores després de publicar-se, però, el van despenjar. Dijous al matí, després de les crítiques rebudes, el van tornar a penjar al web i a Youtube, però no a la resta de xarxes. Segons publica el portal Info135, el president argentí Mauricio Macri va enfurismar-se en veure que l’expresidenta Cristina Kirchner tuitejava el vídeo i va ordenar censurar-lo. El vídeo va desaparèixer unes hores de la xarxa però no del compte de Kirchner, ja que ella havia penjat una captura de l’original.