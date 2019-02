“M’agradaria que aquest llibre fos d’utilitat per la gent que les passa canutes, en especial la gent empresonada, els pagesos llatinoamericans i aquells que embarquen la seva vida en causes justes” i ho és molt, d’útil. Així arrenca el manual per l’autogestió de la salut d’Eneko Landaburu: ¡Cuídate, compa!.

Publicat per primera vegada l’any 1984 i amb la quinzena edició entre les mans, m’atreveixo a afirmar que, en els temps que corren, aquest manual és de lectura imprescindible. Davant les injustícies, la impotència angoixant, el retrocés en llibertats, la tensió social i d’altres factors que ens condicionen i fan més feixuga la quotidianitat, com la precarietat laboral, la dificultat per accedir a l’habitatge… Sabem realment com cuidar-nos? Com cuidar? Com mantenir-nos sans i garantir el benestar físic, emocional i social? La resposta, en general, és no.

L’objectiu del llibre és tan senzill com potent i radicalment transformador. Aquest “esborrador incomplet” proposa abandonar l’actitud passiva vers la salut que ens inculca el sistema sanitari actual i passar a l’acció per estar bé, per garantir la salut col·lectiva. Realment desconeixem les eines i la capacitat d’autocuració que tenen els nostres cossos, els beneficis de descansar correctament, de tenir contacte regular amb la natura o de compartir allò que ens passa. Potser és perquè “la sanitat està segrestada per la multimilionària indústria mèdico-farmacològica”, segons argumenta l’autor com a punt de partida.

Aquest llibre me l’han recomanat a Euskal Herria, on molta gent intenta sanar les ferides obertes partint, també, de la cura pel benestar personal i social. I ara que l’he descobert, el vull compartir perquè puguem passar a l’acció des dels mitjans, des dels llocs de treball, des dels carrers, des de les llars. Cuidem-nos!

