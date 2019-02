En el marc del judici als líders independentistes, que va començar fa una setmana al Tribunal Suprem, s’han produït ja diversos incidents que poden vulnerar les llibertats d’expressió i d’informació. Com ja vam fer en ocasió de l’ofensiva contra el referèndum de l’1-O, hem creat una categoria transversal al Mapa de la Censura que agrupa aquells casos de diferent tipologia que tenen a veure amb el judici. Aquests són els casos que inclou, de moment:

Un restaurant de Madrid cancel·la intempestivament la reserva de TV3

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

31-1-19 El restaurant on TV3 havia reservat els àpats dels treballadors i una terrassa des d’on emetre mentre duri el judici contra els dirigents independentistes ha cancel·lat la reserva. Segons publica El Nacional, la cancel·lació es va produir quan un dels socis de l’establiment va assabentar-se de qui eren els clients. L’anul·lació ha obligat la televisió pública catalana a suspendre també una reserva a l’hotel contigu i a buscar un tendal per poder fer els directes.

Interior impedeix a les televisions muntar els ‘set’ davant del Suprem

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

4-2-19 TV3 o La Sexta, entre altres, han vist com el ‘set’ que tenien previst per informar sobre el judici als dirigents independentistes a la plaça de la Villa de París ha estat prohibit a última hora. La col·locació dels platós estava autoritzada per l’Ajuntament de Madrid, però el ministre espanyol de l’Interior ha ampliat el perímetre de seguretat del judici fins a l’espai on tenien previst instal·lar-se. Una actuació que, segons El Español, ha estat ordenada precisament per evitar la retransmissió per part de TV3.

Romeva denuncia que a Soto del Real li requisen ‘El Jueves’

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

5-2-19 L’exconseller d’Exteriors Raül Romeva denuncia que la direcció de la presó de Soto del Real (Madrid) li ha requisat un exemplar de la revista El Jueves per ser “políticament incorrecta”. Segons l’entorn del pres polític també se li haurien requisat diferents objectes de color groc, com roba o retoladors fluorescents.

https://www.eldiario.es/catalunya/Romeva-Soto-Real-Jueves-politicamente_0_864414387.html

Un dispositiu policial impedeix a diputats d’ERC i PDeCAT trobar-se amb els periodistes per fer una roda de premsa

Categoria groga: persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà.

12-9-19 Diversos diputats al Congrés espanyol d’ERC i el PDeCAT, com Joan Tardà, Míriam Nogueras o Gabriel Rufián, a més d’altres dirigents d’aquestes formacions, es dirigien al punt on es reunien els periodistes que cobrien la primera sessió del judici als dirigents independentistes per efectuar declaracions, quan van trobar-se un cordó policial que no els va deixar passar.

Denuncien caos i dificultats per accedir a la sala dels periodistes acreditats

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

13-2-19 Durant primera sessió del judici als dirigents independentistes, diversos periodistes han denunciat un absolut caos organitzatiu en la zona de seguretat i els accessos a l’edifici i les sales. Un fet que, en alguns casos, els ha impossibilitat poder accedir a la vista i, en altres, els ha dificultat la feina.

El Sindicat de Periodistes denuncia que TVE no retransmeti el judici a tot l’Estat i ho limiti només a Catalunya

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

13-2-19 El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha reclamat a RTVE que retransmeti el judici als dirigents independentistes per tot l’estat espanyol i no només a Catalunya. «Tots els ciutadans visquin on visquin tenen dret a una informació veraç i a versions contraposades sense els filtres de tertúlies polititzades», han defensat en una piulada.

No entendemos que @24h_tve emita el juicio íntegro del procés solo en Catalunya. Todos los ciudadanos vivan donde vivan tienen derecho a una información veraz y a versiones contrapuestas sin los filtros de tertulias politizadas. Emplazamos a @tve_tve a reconsiderarlo. #periodigno pic.twitter.com/UijTqXeH1a — Sindicat Periodistes (@periodistescat) February 13, 2019

D’altra banda, el Mapa segueix recollint els incidents habituals. Aquests són els que hem detectat durant el mes de febrer:

Policies de Palma denuncien una excompanya pel contingut dels seus tuits

Categoria groga: persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà.

5-2-19 La delegació de Palma del Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya (SPPME) ha denunciat l’excap de la Unitat de Delictes d’Odi de la policia local de la ciutat, Sonia Vivas –actualment candidata de Podem a la batllia–, pel contingut d’alguns dels seus tuits, en concret un en què deixa entendre que agents del cos assetgen prostitutes. No és la primera vegada que Vivas rep denúncies o altres tipus de pressions o insults per les seves opinions, sigui en xarxes socials o per articles publicats en premsa.

Macron proposa un sistema per tal que l’administració garanteixi la “neutralitat” i la “verificació” de la informació publicada

Categoria grisa: legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

5-2-19 En una conversa amb alguns directors de mitjans escollits, el president francès, Emmanuel Macron, va expressar el seu desig d’una forma de tutela de la premsa per garantir-ne la “neutralitat” i “la verificació de la informació”. Unes declaracions que li han comportat importants crítiques a diferents mitjans. El “desig” de Macron arriba, a més, en un moment en què l’Assemblea Nacional francesa ha aprovat amb fortes resistències un dur paquet legislatiu per restringir diferents tipus de protestes i ampliar les atribucions policials, per tal de combatre el moviment de les Armilles Grogues. Una norma que alguns articles ja han batejat com la «llei mordassa» francesa.

Els regidors del PP i C’s boicotegen el lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona

Categoria grisa: legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

14-2-19 L’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona a diferents mitjans de comunicació va ser boicotejat pels regidors de Ciutadans i PP, que van optar per aixecar-se i marxar de la cerimònia mentre parlava el periodista Jesús Rodríguez en nom de La Directa, un dels guardonats de l’actual edició. Rodríguez criticava la “perversió de llenguatge [per part d’alguns partit polítics] per fer-nos dir ‘polítics presos’ en lloc de ‘presos polítics’”.

Diputats de C’s acusen ‘Polònia’ de promoure l’odi en la comissió de control de la CCMA

Categoria grisa: legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

15-2-19 Els diputats de Ciutadans presents a la Comissió de control de la CCMA del Parlament, Nacho Martín Blanco i Sonia Sierra, han recriminat acaloradament a Núria Llorach i Vicent Sanchis un gag del Polònia en què es defineix Ciutadans, Vox i el PP com d’”extrema dreta”. Els parlamentaris han arribat a acusar el programa d’humor de “fomentar l’odi” i han ensenyat cartells amb l’expressió ‘Stop odio’.

