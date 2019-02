Un periodista de TV3 va ser ferit al cap, equips de Televisió Espanyola i d’Antena 3 van patir assetjament i esbroncades en les seves connexions en directe, i un informador de La Burxa va ser detingut pels Mossos en la vaga general del passat 21 de febrer. Però no només les mobilitzacions al carrer han estat l’escenari de coercions a la llibertat d’expressió i al dret a la informació: també ho han estat els despatxos i el Congrés dels Diputats, amb les maniobres per controlar El Periódico o l’aprovació de la llei que permet tancar webs sense necessitat d’una ordre judicial. Són alguns dels casos recollits en els últims dies al Mapa de la Censura de Mèdia.cat:

La Moncloa i els bancs maniobren per garantir que Prensa Ibérica es quedi el Grupo Zeta en lloc de Jaume Roures

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

19-2-19 El Periódico de Catalunya, Sport i tots els diaris locals propietat del Grupo Zeta passarien ara a estar controlats per Prensa Ibérica –Levante, Diario de Mallorca, Regió 7, entre altres– si finalment es culmina la compravenda. La família Asensio hauria optat per aquesta oferta de 40 milions d’euros en lloc de la de Jaume Roures i Tatxo Benet, que la superava en 10 milions. Perquè l’operació es confirmi cal que els bancs, creditors del Grupo Zeta, acceptin reduir fins a un 70% del deute i això seria possible, segons algunes fonts, per la intervenció directa de la Moncloa, que vol evitar que aquestes capçaleres passin a mans d’un empresari proper a l’independentisme.

El Congrés espanyol aprova definitivament la llei de propietat intel·lectual, que permet tancar webs sense ordre judicial

Categoria grisa: legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

21-2-19 Amb aquesta ratificació parlamentària, la llei de propietat intel·lectual (LPI) queda definitivament aprovada, inclosa la polèmica mesura que permet el tancament de webs que vulnerin els drets a la propietat sense necessitat d’un control judicial.

Un periodista, interceptat i identificat pels Mossos mentre cobria l’acció dels piquets a Barcelona

Categoria taronja: resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

21-2-19 Un periodista de La Burxa, una revista local del barri barceloní de Sants, ha estat identificat i retingut per agents dels Mossos d’Esquadra en el transcurs d’una acció policial per evitar que un piquet de vaguistes tallés el trànsit a la Gran Via.

Creix la tensió a Sants. Els Mossos han interceptat i identificat un periodista de @laBurxa, mentre els manifestants rodegen l’escena.

Segueix aquí la informació minut a minut de la #VagaGeneral21Fhttps://t.co/fHIWwezgfe pic.twitter.com/9A2JT84cUk — CatalunyaPlural (@CatalunyaPlural) 21 de febrer de 2019



Un càmera de TV3, ferit per un cop de pedra

Categoria negra: agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació.

21-2-19 Durant el desallotjament per part dels Mossos del tall de la carretera C-17 a l’altura de Gurb (Osona), s’han produït alguns llançaments de pedres i altres objectes. Una de les pedres ha ferit un càmera de TV3 que cobria els fets i ha hagut de ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques.

Assetjament a periodistes i boicots a diverses televisions d’àmbit espanyol durant la vaga general

Categoria verda: pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació.

21-2-19 Al llarg de la vaga general que ha paralitzat bona part de Catalunya el 21 de febrer, s’han viscut moments de tensió amb els periodistes de canals com Antena 3 i TVE, que han tingut problemes per fer connexions en directe a causa del boicot dels manifestants. També han rebut sonores esbroncades i insults mentre feien la seva feina.

🔴 Los manifestantes boicotean una conexión informativa e impiden informar a nuestra compañera de Antena 3 Noticias (@A3Catalunya) @blancabasiano. Así ha sido el momento https://t.co/DXBOkPG2kn pic.twitter.com/ILrarq76GU — Antena3Noticias (@A3Noticias) 21 de febrer de 2019

Cansada i molt. Després del nou assetjament ahir als meus companys he deixat de mig excusar-vos. Tenim el mateix dret a informar que vosaltres a manifestar-vos. Sou uns intolerants! pic.twitter.com/haaHftkiFH — Judit Huerta Gotarda (@JuditHuerta) 22 de febrer de 2019

Especial judici als dirigents independentistes

Una diputada de la CUP denuncia que la policia no la deixa trobar amb els periodistes

Categoria taronja: resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

19-2-19 La diputada de la CUP Natàlia Sànchez denuncia, via Twitter, que la Policia els impedeix trobar-se amb els periodistes que cobreixen el judici a les portes del Tribunal Suprem. No els deixen accedir per ser “una àrea reservada a periodistes”, precisament amb qui havien de parlar.