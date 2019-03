Alguns joves 'mena' parlen en aquest vídeo per desmuntar els rumors que pesen sobre el col·lectiu.

Els joves que migren sols -que s’han anomenat MENA, menors estrangers no acompanyats- prenen la paraula per desmuntar els rumors i els estereotips que els afecten. Desmentint la imatge que alguns mitjans de comunicació n’han construït, en aquest vídeo promogut per l’Espai de l’Immigrant es fixen en cinc mentides que consideren que han contribuït a deshumanitzar-los i a justificar-ne la persecució.

La manera com la majoria de mitjans de comunicació tracten aquests infants i joves sovint s’allunya de la deontologia periodística. Ho va analitzar en aquest article l’Observatori d’Actualitat dels Discursos Discriminatoris, impulsat pel Grup Barnils i l’Ajuntament de Barcelona: