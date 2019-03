Per segon any consecutiu, les periodistes se sumen a la vaga general convocada el 8 de març. Les professionals assenyalen que encara pateixen discriminacions laborals pel fet de ser dones –com ara la bretxa salarial, el sostre de vidre i la precarietat– i casos d’assetjament sexual en la feina i en l’entorn digital. A més, les periodistes apunten que els tractaments informatius sexistes perpetuen les violències masclistes.

Amb tot, les periodistes exigeixen “un compromís per part de les direccions editorials per implementar mesures de prevenció de les violències masclistes als equips dels mitjans”, així com “el compliment de les recomanacions del tractament informatiu de les violències masclistes per superar la revictimització i l’assetjament sexual de segon ordre”. Demanen també responsabilitat a les direccions dels mitjans perquè “deixin d’emetre opinions masclistes i estereotipades que només justifiquen més violències vers les dones” i insten a superar “la bretxa salarial”, així com la resta de greuges laborals.

Centenars de periodistes catalanes es preparen per una doble mobilització aquest divendres. A les 12 del migdia, als Jardinets de Gràcia de Barcelona, hi haurà la lectura d’un manifest reivindicatiu. A la tarda, les periodistes se sumaran a la manifestació convocada a Gran Via / Entença a les 18.30h. La vaga feminista del 8 de març ha estat convocada a nivell de l’Estat espanyol amb el recolzament sindical de CGT, CNT i la Confederació Intersindical, com ja va ocórrer l’any passat. UGT i CCOO s’hi han afegit de nou amb aturades parcials de dues hores al matí i a la tarda.

Les periodistes esgrimeixen que hi ha mil motius per sumar-se a la vaga i el 8 de març tornaran a ocupar els carrers. Què faran els mitjans?

Per descomptat, cada persona pot decidir lliurement si s’hi vol sumar. Mèdia.cat [l’equip tècnic del qual fa vaga i aquest 8 de març l’Observatori no publicarà continguts al web ni a les xarxes socials] ha parlat amb treballadores de mitjans i representants de comitès d’empresa per conèixer com viuran la jornada.

El Comitè d’Empresa de TV3 secundarà l’aturada de 24h. “Hi haurà presència mínima de dones en pantalla i els homes les substituiran”, explica Roser Mercader, membre del comitè. La programació s’alterarà, tot i que es respectaran els serveis mínims en els espais informatius. A més de l’aturada prevista pel 8 de març, aquest dijous a les 12h. hi haurà una concentració davant de l’edifici de TV3 en solidaritat amb totes les treballadores que vetllen pel bon funcionament de la tele: “Les que cuiden, les que netegen, les que fan el dinar, les que surten per la tele i les que no hi surten”, diu Mercader.

La redacció de RAC1 també se sumarà a la vaga i està previst que sonin el mínim de veus femenines en antena. Dijous al migdia, el comitè de treballadors lliurarà un comunicat amb diferents reivindicacions als editors, que posteriorment es farà públic.

Les periodistes dels diaris editats a Catalunya secundaran majoritàriament l’aturada, com ja van fer l’any passat. Els periodistes del diari Ara, tant les dones com els homes, secundaran la vaga laboral de 24h. El diari del dia 8 serà especial i inclourà una pàgina amb el nom de totes les dones que el fan possible, amb l’objectiu de visibilitzar la seva feina. “El diari del dia 9 no sé qui el farà”, diu la periodista Cristina Mas. L’assemblea de treballadors també convoca a assistir a l’acte del matí i a la manifestació de la tarda.

En el cas d’El Punt Avui, el comitè de treballadors proposa a totes les dones del diari secundar l’aturada. “Alguns companys també la faran, però encara no sabem si participaran en els actes”, diu la periodista Rosa Maria Bravo. Les periodistes assistiran a les mobilitzacions reivindicatives organitzades tant al matí com a la tarda.

El comitè de treballadors d’El Periódico convoca també a l’aturada de 24 hores, però “no es preveu un seguiment com el de l’any passat, que va ser pràcticament del 100%”, informen treballadores del mitjà. Les periodistes més mobilitzades secundaran la vaga i assistiran als actes del matí i la tarda. Les treballadores de La Vanguardia també secundaran la vaga, mentre que els homes seran a la redacció per fer possible el diari del dia 9.

Els mitjans digitals se sumen de manera desigual a la jornada de reivindicacions. A Crític les periodistes faran vaga i els homes, per contra, treballaran com un dia normal. “Aquesta vegada, l’espai on tenim la redacció organitza tasques per a homes, com ara, tasques de cures”, explica Laia Soldevila. Les periodistes de Vilaweb també faran vaga, mentre que a El Nacional algunes s’afegiran i d’altres no.

Les treballadores i els comitès demanen a les empreses que els diners que deixin de percebre les persones que secundin la vaga sigui donat a entitats que treballen contra la violència masclista.

Estem treballant per completar aquesta informació.