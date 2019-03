El poder polític implanta mesures per regular què és la “desinformació”, sense deixar gaire clar quines seran les normes per determinar-ho. La Moncloa vol blindar el pròxim cicle electoral tant de possibles atacs informàtics com de la influència de notícies falses i desinformació, percebuda com «una amenaça a la seguretat nacional». És un dels principals casos recollits al Mapa de la Censura de Mèdia.cat aquest mes de març.

Una sentència del Constitucional restringeix l’ús de la càmera oculta en el periodisme

Categoria grisa: legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

1-3-19 El Tribunal Constitucional ha emès una sentència que limita l’ús de la càmera oculta per a reportatges d’investigació a «casos excepcionals». La decisió arriba després d’un llarg procés, iniciat per la denúncia d’un consultor terapèutic mallorquí al programa Espejo Público d’Antena 3, per «intromissió il·legítima al dret a la pròpia imatge i a la intimitat personal» en haver-lo gravat sense el seu coneixement. En un primer moment, el Suprem va donar la raó als periodistes, però ara la Sala Primera del Constitucional considera que l’ús de càmera oculta viola la Llei Fonamental «per regla general» i que només s’hauria d’emprar en «casos excepcionals».

Més informació:

“Declarado inconstitucional el uso general de la cámara oculta en el periodismo” (El País)

El Poder Judicial alerta els jutges sobre l’ús de les xarxes socials

Categoria groga: persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà.

5-3-19 La Comissió d’ètica del Poder Judicial alerta per primera vegada els magistrats que la participació en les xarxes socials pot afectar la seva «aparença d’independència i imparcialitat» i recomana «mesura i prudència» en els comentaris, tant des de perfils identificats com de pseudònims, per preservar la «dignitat» del càrrec.

Més informació:

“El Poder Judicial advierte a los jueces sobre el uso de las redes sociales” (Cadena Ser)

El PP demana a l’Ajuntament d’Olot que censuri una obra de l’Assemblea d’Artistes de la Garrotxa

Categoria marró: censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus.

6-3-19 La delegació del PP a Girona ha exigit públicament a l’Ajuntament d’Olot que retiri l’obra «La Manada» de la façana del consistori, en considerar que «transmet una inadmissible falta de respecte al rei i als líders polítics de diferents partits demòcrates» –entre els quals el president del Partit Popular, Pablo Casado– «de manera insultant». L’obra és una reinterpretació del famós quadre de Ramon Casas “La Càrrega” per part del pintor local Quim Domene. En aquesta versió, hi apareixen Felip VI, Pablo Casado, Santiago Abascal i Albert Rivera –sabre en mà i uniforme de Guàrdia Civil– sota la inscripció «La Manada». L’obra forma part d’un projecte de l’Assemblea d’Artistes Garrotxins que, un cop al mes, penja una reinterpretació de “La Càrrega” a la façana de l’ajuntament. L’entitat s’ha fet responsable del contingut de l’obra que, sosté, «s’empara en les llibertats de creació i expressió».

Més informació:

Polèmica «manada» a Olot, amb el rei, Sánchez, Casado, Rivera i Abascal (Nació Digital)

El Govern espanyol anuncia la creació d’una unitat contra la «desinformació» durant el proper cicle electoral

Categoria grisa: legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

11-3-19 Una unitat governamental dirigida des de La Moncloa s’encarregarà de blindar el pròxim cicle electoral tant de possibles atacs informàtics com de la influència de notícies falses i desinformació, percebuda com «una amenaça a la seguretat nacional». La unitat la conformaran, entre altres, responsables del Departament de Seguretat Nacional i de la Secretaria d’Estat de Comunicació, segons publica El País citant fonts de La Moncloa. La notícia no deixa gaire clar quina serà la fórmula exacta de decidir quina és una notícia «amenaçant» i com se li oposaran. En alguns casos es refereixen a desmentir-la amb comunicats oficials o col·laborant amb «la premsa tradicional», sense especificar quina.

Més informació:

“El Gobierno activa una unidad contra la desinformación ante las elecciones” (El País)

Especial judici als dirigents independentistes

El director d’El Punt Avui declara per la publicitat del referèndum

Categoria taronja: resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

6-3-19 Xevi Xirgu, director d’El Punt Avui, ha estat citat a declarar com a testimoni en relació a la publicació de publicitat institucional del referèndum del primer d’octubre. La investigació gira al voltant de la presumpta malversació de fons públics en l’organització la consulta. Xirgu ha assegurat haver publicat l’anunci de forma desinteressada i per iniciativa de l’empresa, sense cap tipus d’encàrrec institucional. El mateix dia estava citada també Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA, que no ha declarat per indicació del seu advocat.

Un periodista de Vilaweb, amenaçat mentre cobria un acte a Madrid

Categoria negra: agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació.

7-3-19 Un redactor de Vilaweb que cobria l’emissió del documental Causa especial 20907/2017 de Jaume Roures a Madrid va patir amenaces, insults i un intent d’agressió per part d’un membre del públic. Segons ha explicat el periodista a Mèdia.cat, l’home en qüestió estava molt nerviós, tant pel contingut del documental com per alguns comentaris del públic, i va alçar-se cridant molt violent. En veure que el periodista filmava l’escena, se li va encarar i va tractar de prendre-li la càmera. L’incident no va anar més enllà perquè va ser retingut per altres assistents, que van aconseguir fer-lo fora després d’unes quantes empentes.