El periodista d’El Cugatenc Jordi Pascual reitera que el 21 de febrer es trobava treballant com a informador i que la seva imputació no s’aguanta per enlloc. Ho va manifestar a la sortida dels jutjats on va ser citat a declarar dimecres, després que l’imputessin per un delicte de desordres públics durant el tall a les vies de l’estació de Sant Cugat del Vallès en la vaga general del 21-F, que ell va cobrir per al mitjà on treballa, segons afirma, degudament identificat.