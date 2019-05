Diverses decisions de la Junta Electoral s’han sumat a, per exemple, la decisió del Congrés dels Diputats de no emetre la salutació entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez a la sessió constitutiva. Les directrius de la Fiscalia considerant que el delicte d’incitació a l’odi protegeix els nazis, o la petició de presó per al policia acusat d’agredir Jordi Borràs, són alguns dels altres casos destacats del Mapa de la censura en les últimes setmanes.

La Fiscalia amplia les acusacions contra els directius de la CCMA a ‘organització criminal’ [AMPLIACIÓ]



Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

15-5-19 La Fiscalia vol afegir el delicte d’organització criminal al processament de gairebé tots els investigats al jutjat 13 de Barcelona per l’organització del referèndum. Entre els alts càrrecs afectats hi ha la presidenta de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i el director de Màrqueting i Vendes de la CCMA, Martí Patxot, entre d’altres.

Ciudadanos denuncia a la Fiscalia l’emissió del vídeo de Junqueras al debat de TV3

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

15-5-19 Ciudadanos ha demanat a la Junta Electoral (JEC) que traslladi a la Fiscalia l’emissió del minut d’or del líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, durant el debat de les eleccions europees de TV3. El partit espanyolista assegura que la televisió catalana hauria incorregut en un delicte de desobediència en ser contrari a la prohibició de la JEC de prohibir la participació de Junqueras al debat.

Arxiven la querella d’un fotoperiodista de la ‘Directa’ contra un mosso per trencar-li un dit de la mà durant una càrrega

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

16-5-19 La titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Barcelona ha arxivat provisionalment la querella presentada pel fotoperiodista de la Directa Victor Serri contra l’agent D602A1836 de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra. El fotògraf assenyalava el policia com a autor del cop de porra que va trencar-li un dit i que el va mantenir allunyat del seu lloc de feina durant un mes. La magistrada ha considerat que «no apareix degudament justificada la perpetració del fet punible que ha donat motiu a la formació de la causa». Els fets es van produir el setembre del 2018 durant les protestes contra l’homenatge de la plataforma policial Jusapol als agents que van participar en la repressió del referèndum del primer d’octubre.

Imputats dos professors de Sant Andreu de la Barca per, presumptament, humiliar fills de guàrdies civils després de l’1-O

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

16-5-19 El jutjat d’instrucció núm. 7 de Martorell ha citat com a imputats a dos professors de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) per humiliar suposadament a fills de guàrdies civils després de l’1-O. En principi la compareixença està prevista pel 21 de juny per un delicte d’odi i contra la integritat moral. Aquests són, per ara, els únics professors d’El Palau que continuen processats, dels nou inicialment denunciats i linxats mediàticament. A uns altres cinc se’ls va arxivar la causa i l’Audiència Provincial encara no ha resolt el recurs de la Fiscalia contra la desestimació, mentre que els altres dos han quedat definitivament exonerats.

El Congrés no permet als periodistes prendre imatges dels presos polítics recollint les actes

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

20-5-19 L’arribada dels presos polítics electes durant els comicis del 28 d’abril ha comportat algunes dificultats per als periodistes que volien cobrir els fets. Primer els han fet entrar per portes laterals per evitar les principals, on es concentraven la majoria d’informadors i després se’ls ha impedit prendre imatges –inclosos l’ús de mòbils- del moment en què recollien les actes. La mateixa cambra ha anunciat que farà públiques les imatges de Junqueras, Rull, Turull i Sànchez fent els tràmits.

La Fiscalia demana dos anys de presó pel policia acusat d’agredir Jordi Borràs

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

20-5-19 El fiscal ha demanat dos anys de presó per al policia nacional espanyol que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs el mes de juliol del 2018 després d’identificar-lo pel carrer. El fiscal considera que l’inspector de la brigada d’informació és autor d’un delicte de lesions amb l’agreujant de discriminació per motius ideològics. També en sol·licita la inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu i que indemnitzi Borràs amb 7.500 euros per les lesions patides, tant físiques com psicològiques. D’altra banda, el fiscal demana el sobreseïment de la causa contra Borràs, que va ser denunciat pel policia.

L’estat espanyol cau 11 llocs en l’índex V-Dem sobre llibertat d’expressió

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

20-5-19 Les últimes dades del rànquing V-Dem, elaborat per més de 3.000 acadèmics d’arreu del món i que valora més de 450 indicadors de 178 països, enfonsen els indicadors de qualitat democràtica a l’Estat espanyol. En el rànquing general, l’Estat espanyol cau de la posició 10 de 2010 a la 16 entre els 28 països de la UE. En l’apartat específic de llibertat d’expressió, però, l’enfonsament és encara més acusat en l’apartat de «democràcia electoral», on passa de la novena posició a la vintena, bàsicament per la pèrdua de llibertat d’expressió i associació. En aquest camp obté 0,819 punts (la puntuació va del 0 a l’1), just per sobre la mitja europea, que és del 0,807. Aquesta mitjana és molt baixa per la puntuació dels cuers, bàsicament Hongria i Bulgària, que estan per sota del 0,6.

La Fiscalia considera que el delicte d’incitació a l’odi protegeix els nazis

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

21-5-19 La Fiscalia General de l’Estat ha publicat una circular amb pautes perquè els fiscals puguin interpretar el delicte d’odi, una figura jurídica que el mateix organisme explica que té com a objectiu ‘la protecció dels col·lectius desafavorits’. Tanmateix, entre els exemples que ofereix, la Fiscalia assegura que una agressió contra ‘una persona d’ideologia nazi, o la incitació a l’odi cap aquest col·lectiu, pot ser inclosa en aquesta mena de delictes’.

El Congrés espanyol censura la imatge dels presos polítics saludant Pedro Sánchez

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

21-5-19 La realització de televisió de la cambra no ha mostrat el moment en què Junqueras, Sànchez, Rull i Turull han saludat el president espanyol. Quan ha arribat el moment en què Oriol Junqueras s’adreçava a la mesa per a votar –el primer dels quatre presos diputats que votava– ha enfocat Albert Rivera. I l’ha enfocat tota l’estona mentre Junqueras pujava, votava, baixava i saludava Pedro Sánchez. Això mateix han fet quan han votat els altres presos: Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. Tanmateix, els fotògrafs que hi ha a l’hemicicle sí que han copsat la imatge.

Un ministre austríac negocia a Eivissa amb una oligarca russa que compri un setmanari per tal d’aconseguir suport mediàtic pel seu partit

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

22-5-19 L’escàndol polític que ha fet caure el govern austríac es forja a Eivissa. Es filtra un vídeo on un ministre de la formació d’extrema dreta FPO negocia amb una suposada oligarca russa la compra d’un popular setmanari del país alpí per tal de fer-ne variar la línia editorial i que doni suport al seu partit. A canvi, el ministre es comprometia a aconseguir contractes públics per a companyies de l’empresària. El problema és que tot era una trampa, no hi havia cap oligarca real i la conversa, en un xalet d’Eivissa, estava sent gravada. La filtració del vídeo ha causat el trencament del govern de coalició a Àustria.

La JEC torna a denegar l’entrevista a Oriol Junqueras a “El matí”

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

22-5-19 Oriol Junqueras, cap de llista d’Ara Repúbliques, havia de ser entrevistat divendres a “El matí de Catalunya Ràdio”, en el marc de les entrevistes que el programa fa als candidats que es presenten a les eleccions al Parlament Europeu. Dos dies abans de l’entrevista amb Mònica Terribas, la JEC ha denegat, per escrit, la petició.

La Guàrdia Civil identifica dos periodistes en un acte de campanya d’Ara Repúbliques

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

23-5-19 Minuts després de finalitzar l’acte de campanya de la candidatura europea Ara Repúbliques que s’ha fet al pàrquing obert de la presó de Palma, un guàrdia civil ha identificat Marcel Pich, el cap de premsa de la formació encapçalada per Oriol Junqueras. Posteriorment, l’agent ha entrat a les dependències penitenciàries i ha tornat a sortir a reclamar el DNI a Mateu Matas ‘Xurí’, president d’Esquerra Republicana a Mallorca i candidat per Ara Repúbliques. Poc després també ha identificat dos periodistes de l’Ara Balears i Última Hora que havien cobert l’acte electoral i s’han interessat per saber què passava. El guàrdia civil ha justificat la identificació per “motius de seguretat”, ja que, segons argumentava, s’havien fet fotografies davant la presó. Tot i això, en cap moment ha demanat les imatges als periodistes.

