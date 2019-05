Aquest dimecres s’ha llançat una campanya de micromecenatge per fer possible un projecte d’investigació sobre Guinea Equatorial, coincidint amb el 50è aniversari de la independència del que va ser territori espanyol durant dos segles. El ‘crowdfunding’ es proposa recaptar un mínim de 5.000 euros per produir un documental de 70 minuts sobre la situació al país africà, governat per la dictadura de Tedoro Obiang, una de les més longeves i cruentes del món.

La particularitat és que, per primera vegada, la plataforma Verkami, on es farà la campanya, permetrà que els autors mantinguin en secret la identitat per raons de seguretat. Guinea Equatorial s’ha convertit, després de 40 anys de dictadura, en un dels països més aïllats del món, on no s’accepten observadors electorals en períodes electorals i l’entrada de periodistes està fortament restringida. Reporters Sense Fronteres situa el país com el 165 de 180 en el seu rànquing de llibertat d’expressió ja que les amenaces, tortures i empresonaments arbitraris són habituals.

Un equip format per persones dels dos països que volen trencar amb aquest silenci, en un documental que vol donar a veu a les persones que s’oposen a la dictadura i que s’estrenarà el 2020. L’objectiu és evitar que la dictadura es perpetuï amb l’elecció del seu fill, Teodorín Nguema Obiang, com a successor.

Es poden fer donacions al projecte “Guinea, el documental prohibit” a Verkami: www.vkm.is/guinea.