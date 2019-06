Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

4-5-19 El candidat de Vox al Consell de Menorca i exdiputat del PP, Antoni Camps, va insultar en un article al seu blog al corresponsal a l’illa d’Onda Cero i Ara Balears, Iván Martín. En el text l’acusa de “pseudoperiodista”, “d’escopir estupideses” i d’escriure “qualificatius denigrants i mentides” i “d’odiar-lo”.

Iván Martín, mercenari del periodisme i insultador professional (El progrés de Menorca, blog d’Antoni Camps, article en castellà)

Els Mossos identifiquen els participants d’una ruta històrica pel barri de Gràcia de Barcelona

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

2-6-19 Membres de l’Ateneu Llibertari de Gràcia denuncien que una activitat cultural programada per aquesta entitat es va veure coaccionada per agents dels Mossos d’Esquadra, que van identificar alguns participants sense donar explicacions dels motius. L’activitat era una ruta històrica per la “Gràcia Llibertària” i ja era la cinquena edició d’aquesta, sense que mai abans hi hagués hagut cap problema. Des de l’Ateneu es temen que es pugui imposar algun tipus de multa.

Incidents policials en la nostra ruta històrica del 3r aniversari de l’Ateneu (blog de l’Ateneu Llibertari de Gràcia, en castellà)

Manuel Valls denuncia Ràdio La Mina per una piulada

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

3-6-19 El regidor de Barcelona per Ciutadans, Manuel Valls, va denunciar Ràdio La Mina durant la campanya electoral per una piulada on l’acusaven d’intentar instrumentalitzar electoralment la comunitat gitana durant una visita al barri. Valls, durant el seu mandat com a primer ministre francès, va ser conegut per les seves polítiques de deportació de gitanos. Al juliol hi ha l’acte de conciliació abans d’iniciar els tràmits de la querella, però des del compte de Twitter de Ràdio La Mina ja han avançat que no pensen retractar-se fins que Valls no demani perdó per intentar manipular la comunitat gitana.

Tenemos acto de reconciliación de este hombre en julio, por este twit a raiz de una denuncia suya. No vamos a rectificar a menos que pidas disculpas por intentar manipular a la comunidad gitana del #Barrilamina. un besito Manuel https://t.co/xuF45D8VAO — Ràdio La Mina 102.5 (@Radiolamina) 3 de juny de 2019

La Federació de Periodistes exigeix a Vox que deixe d’assetjar informadors i mitjans de comunicació

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

3-6-19 La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) ha demanat a la formació d’extrema dreta Vox que “pose fi” a la campanya d’assetjament contra periodistes i mitjans de comunicació, que qualifica de “clara vulneració” dels drets constitucionals a la llibertat d’expressió i d’informació. En un comunicat la FAPE mostra la seua “profunda preocupació” per les pressions de la formació, que concreta en “comportaments agressius” per a impedir entrevistes als dirigents del partit, vetos a periodistes a les rodes de premsa, discriminació selectiva en les convocatòries de premsa i amenaces de tancament de mitjans.