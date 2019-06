La direcció de La Vanguardia va decidir, l’últim dia de maig, passar pàgina de la polèmica sobre les donacions d’Amancio Ortega a la sanitat pública. I va fer-ho atorgant un dels seus famosos semàfors verds al sisè home més ric del món (suma una fortuna de 70.000 milions d’euros segons la llista Forbes), a qui definia com a “empresari i filantrop”. Ho justificava d’aquesta manera: “L’Hospital de Sant Pau va presentar ahir una nova màquina de radioteràpia adquirida gràcies a una donació de la Fundació d’Amancio Ortega. La filantropia d’Ortega ha permès renovar equips en hospitals després de les retallades de la crisi”. Era la culminació de dues setmanes agitades a la redacció del rotatiu barceloní. I també en altres capçaleres. O com a mínim és el que es desprèn d’una visita a l’hemeroteca del diari.

No acostuma a haver-hi cap setmana a les pàgines de La Vanguardia sense alguna menció a Inditex, l’imperi construït per l’empresari gallec. El més comú, però, és que hi aparegui per les oscil·lacions del grup a la borsa o per novetats d’algunes de les seves marques. De vegades, també, per recordar-nos que acumula una fortuna immensa.

Però el dimecres 19 de maig, en plena campanya electoral, la candidata de Podem a la presidència de la Comunitat de Madrid, Isa Serra, va fer saltar les alarmes quan va denunciar a Twitter que “la sanitat pública no pot acceptar donacions d’Amancio Ortega; s’ha de finançar amb impostos; els mateixos que esquiva i eludeix Inditex; 600 milions en tres anys”. També hi detallava que Ortega s’ha estalviat 218 milions a Espanya, 76 a França, 57 a Itàlia, 25 a Alemanya, 22 al Regne Unit i 20 a Grècia. Les dades no eren noves, sinó extretes d’un informe que els Verds europeus van presentar el 2016. Però érem a pocs dies dels sufragis municipals i europeus. I a can Godó van decidir activar tota la maquinària, seguint l’estela del rebombori generat a les xarxes.

38 notícies sobre les donacions del multimilionari en els deu dies següents. Surt una mitjana de gairebé quatre notícies per dia. La majoria dels primers dies, textos d’agències reproduint les opinions d’un o altre polític al voltant de la “filantropia” d’Ortega.

De 38, només quatre tenen com a protagonistes les crítiques de dirigents de Podem al fet que el multimilionari fa una donació a la sanitat pública mentre evadeix molts més diners esquivant el pagament d’impostos. I dues peces més que posen l’accent en podemites benevolents amb la caritat del multimilionari.

Cap peça treballada per La Vanguardia recuperant l’informe publicat el 2016 al mateix rotatiu que alertava que Inditex havia eludit pagar 585 milions en impostos gràcies a l’enginyeria fiscal.

Les 32 notícies restants publicades a la web del diari aquells dies eren principalment elogis al gest d’Amancio Ortega. Batalla entre els alcaldables de Madrid i aspirants a la presidència de la comunitat madrilenya per veure qui defensava més aferrissadament l’amo d’Inditex. Presidents i presidenciables d’Andalusia, La Rioja, Castella la Manxa, Astúries i Galícia elogiant les donacions i oferint-se per rebre’n més. També el valencià Ximo Puig s’hi va apuntar. I associacions de metges gallecs, de la Rioja, de Navarra, associació espanyola del càncer de mama i científics premiats. No sorprèn que s’hi sumessin les patronals: “CEOE i Cepyme surten en defensa d’Amancio Ortega i destaquen la seva ‘tasca exemplar’“.

I no va faltar la recopilació dels “famosos que donen suport a Amancio Ortega i les seves donacions per combatre el càncer”, perquè “les dures crítiques al fundador d’Inditex alcen una onada de suport a favor de la seva tasca solidària“. Aquesta onada l’encapçala Bertín Osborne i l’acompanyen les models Naty Abascal i Teresa Baca, Olivia de Borbó o el torero Fran Rivera.

Quan ja estava ben alineada la majoria de la classe política, els famosos de les tertúlies i l’star system estatal, va ser el moment d’anar a visitar algun dels centres mèdics que han rebut les donacions filantròpiques. El rotatiu ens fa saber que l’Hospital de Sant Pau presenta “la primera màquina de radioteràpia donada per Amancio Ortega”. I que “uns 3.000 malaguenys amb càncer es beneficiaran cada any dels acceleradors d’Amancio Ortega”.

Per si no n’hi hagués prou, enmig de la polèmica va sortir el conde, Javier Godó, a defensar l’altruisme d’Ortega: “No puc entendre on hi ha el problema que una persona com Amancio Ortega, que va començar de zero, ha triomfat a la vida i presideix un imperi global de 170.000 empleats, vulgui contribuir amb una part dels seus beneficis a millorar la societat”. Amb el to ofès que mantenia al llarg de tot l’article, el Conde de Godó concloïa: “Com deia al començament, de tot se’n fot fer una polèmica, però aquest país no es mereix jugar ni amb la sanitat pública ni amb els principis morals de ningú”.

També un dels estrets col·laboradors del rotatiu, l’economista i professor Gay de Liébana, se sumava als elogis a l’empresari gallec en un dels seus habituals comentaris en format vídeo. En aquesta ocasió, el text introductori al vídeo començava recordant que “Amancio Ortega, el cofundador d’Inditex, està al centre del debat per les donacions a la sanitat pública”, però continuava: “L’empresari se’n manté al marge i se centra en els seus negocis”. Al llarg del minut i mig que dura el vídeo, Gay de Liébana també se’n mantenia al marge, explicava que “Amancio Ortega és un home respectable” i es dedicava a dissertar sobre com el multimilionari ha diversificat els seus negocis i ha invertit en el sector immobiliari. Com a conclusió, i sense fer cap referència a la polèmica, l’economista exclamava somrient: “Bravo, Don Amancio!”.

Semàfor verd, doncs, i continuem. Tot en ordre.