Prensa Ibérica ha anunciat el proper tancament de l’edició de Levante a Castelló on, després d’haver comprat el Grupo Zeta, l’empresa ja és propietària d’un altre diari, El Periódico del Mediterráneo. A Mallorca, un llibre sobre el Procés català de l’il·lustrador manacorí Toni Galmés és al centre de la polèmica, ja que diversos sindicats policials han denunciat el govern balear per haver donat una ajuda a la publicació. La censura acadèmica a la Universitat d’Alacant i les pressions sexistes a una periodista de Vice completen els casos recollits al Mapa de la Censura de Mèdia.cat els darrers dies.

Editorial Prensa Ibérica anuncia el tancament de ‘Levante de Castelló’ després de comprar el Grupo Zeta

Acomiadaments i precarietat laboral als mitjans de comunicació

14-6-19 Editorial Prensa Ibérica (EPI) ha anunciat el tancament “en les pròximes setmanes” de l’edició de Levante de Castelló, fet que comportarà la pèrdua de 14 llocs de treball. Nombroses personalitats polítiques i socials de la zona han demanat que no tanqui una capçalera que consideren “imprescindible per entendre la pluralitat de Castelló”. La decisió arriba després que es confirmés la compra del Grupo Zeta per part d’EPI, fet pel qual ara l’empresa controla també El Periódico del Mediterráneo, principal rotatiu a les comarques de Castelló. Per ara, la direcció s’ha compromès a no acomiadar ningú, però no ha aclarit si aquests treballadors seran recol·locats o se’n promouran sortides pactades. Paral·lelament, EPI ha anunciat l’acomiadament d’entre cinc i nou persones a Superdeporte.

Editorial Prensa Ibérica tancarà Levante de Castelló en les properes setmanes (Valencia Plaza, en castellà)

Sindicats policials denuncien el Govern balear per l’ajuda a un llibre humorístic sobre el Procés

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

14-6-19 Els sindicats policials de les Illes Balears (SUP, CEP, UFP i SPP) han presentat davant la fiscalia una denúncia contra el Govern per haver donat una ajuda al còmic On és l’Estel·la?, de l’il·lustrador manacorí Toni Galmés. Volen que se n’investigui el finançament i que “s’analitzi el contingut del còmic, davant la possibilitat que pugui incórrer en un il·lícit penal”, segons ha anunciat el sindicat SUP als seus comptes a les xarxes socials. El còmic és una obra humorística i satírica per a adults que repassa alguns dels episodis més transcendentals del procés català, com les manifestacions de la Diada, l’1 d’octubre, el 20-S, l’escorcoll d’impremtes o la manifestació de Brussel·les. Els denunciants qualifiquen el llibre de “pamflet” que fa “apologia completa al colpisme separatista català” i qualifiquen l’actuació del Govern de les Illes Balears de “vexatòria, insultant i humiliant” pel fet d’haver-li atorgat una subvenció mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Arran de la denúncia, la delegada del Govern espanyol a les Balears, Rosario Sánchez, ha afirmat que “quan les institucions subvencionen una publicació, hauria d’existir un control previ a la publicació perquè el contingut no sigui lesiu per cap col·lectiu”. Però ha matisat que “no es tracta d’interferir en la llibertat d’expressió”.

La Universitat d’Alacant esborra de dos articles el nom del secretari del judici contra Miguel Hernández

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

18-6-19 La Universitat d’Alacant (UA) ha accedit a la petició d’eliminar les dades personals de l’alferes de l’exèrcit franquista Antonio Luis Baena Tocón, que va exercir de secretari judicial en un dels consells militars que van condemnar a mort Miguel Hernández, a la versió digital de diversos articles escrits per Juan Antonio Ríos Carratalá, catedràtic de Literatura Espanyola d’aquesta universitat. La petició s’ha fet a l’empara de la llei de protecció de dades personals i del reglament europeu, i el sol·licitant, el fill de Baena, avançava una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’inici d’un procediment judicial en cas contrari.

El director de Homeless Entrepeneur assetja per telèfon i xarxes una periodista per un article publicat

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

18-6-19 Andrew Funk, director de Homeless Entrepeneur, una associació que es dedica a ajudar persones sense llar, ha respost a un article on es publiquen suposades pràctiques poc ètiques de la seva organització assetjant per Twitter la periodista autora del text, fent referències a la seva maternitat i acusant-la de no fer la seva feina. També l’ha trucada a la redacció amb amenaces velades si no rectificava. Al final enllacem l’article en qüestió.