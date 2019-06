Protesta contra el New York Times per la cobertura de la crisi climàtica

Protesta davant la seu del 'New York Times' per la cobertura sobre l'emergència climàtica. Imatge: Extinction Rebellion.

Una protesta organitzada pel col·lectiu activista Extinction Rebellion va exigir, dissabte a la tarda a Nova York, una cobertura més efectiva dels perills del canvi climàtic per part del New York Times. Alguns manifestants van enfilar-se al porxo de l’edifici i van desplegar-hi una pancarta a favor de l’ús de l’expressió ‘emergència climàtica’ en lloc de ‘canvi climàtic’.

Els manifestants també van enfilar-se a l’edifici de Port Authority, que acull una important terminal d’autobusos i un intercanviador del metro, per penjar-hi una pancarta de protesta. Els concentrats van estirar-se a la Vuitena Avinguda i van tallar el trànsit. 70 persones van ser detingudes segons la policia.

Una de les manifestants va explicar, en declaracions al Guardian, que volen que “el New York Times, així com els altres mitjans, tractin el canvi climàtic com la crisi que és”. “La manca de cobertura de la crisi climàtica és completament inacceptable”, va manifestar Becca Trabin, membre del col·lectiu. “Ningú vol sentir a parlar de la crisi climàtica cada dia, però si no llegim sobre aquest tema cada dia ens posem en perill”, va manifestar.

Per la seva banda, el New York Times va manifestar, segons recollia el mateix rotatiu, que no hi ha cap altre mitjà de comunicació als Estats Units que dediqui més recursos que el seu diari a cobrir el canvi climàtic. Una portaveu va afirmar que en l’any 2018 el diari va publicar 795 articles sobre el clima, incloent-hi reportatges d’investigació i articles des d’arreu del planeta.

Mitjans com el Guardian han actualitzat recentment el seu llibre d’estil pel què fa al llenguatge que fan servir per a parlar del medi ambient. En comptes de ‘canvi climàtic’, es prefereixen els termes ‘emergència, crisi o col·lapse climàtic’, tot i que els termes anteriors no estan prohibits.