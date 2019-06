Això d’avui serà un pim pam. Tot i així, en tindríeu prou limitant-vos a la pregunta que titula i remata, amb un polsim d’ironia al so d’una guitarra benestant a Cadaqués, aquest text sense història. El que hi ha entremig és de sobres conegut. Ho sap la professió periodística (la de la casa i la de fora). Ho saben les direccions dels programes i de la cadena. Ho sap especialment bé la classe política. I m’agradaria pensar que ho sap també l’audiència de “la nostra”.

– Què fa Pilar Rahola a TV3 en l’actualitat?

Dins del programa diari Tot es mou, a banda de participar en alguna taula d’anàlisi amb d’altres opinadors, un parell o tres de cops per setmana disposa d’una secció pròpia d’opinió anomenada “Hola, Rahola” durant els darrers 15 minuts de programa. Parlem dels minuts d’or d’aquest magazine presentat per Helena Garcia Melero i Lluís Marquina, els que el clouen, just abans que entri en antena la sàtira diària dels Minoria Absoluta.

Disposa d’un espai d’opinió de 10 minuts al FAQS, el programa produït per TV3 amb la col·laboració d’El Terrat que s’emet les nits de dissabte i que modera la periodista Cristina Puig.

I, el que és més important, disposa d’aquests privilegiats espais de temps i de la tribuna no menys privilegiada de la televisió pública nacional lluint uns fantàstics galons d’“especialista en actualitat” (per bé que els càirons la solen presentar amb el terme professional genèric –poc actualitzat hores d’ara, em temo– de periodista).

– Què fa aquesta especialista en actualitat en el temps i espai de què disposa?

Doncs disposa els temes d’actualitat sobre els quals ha de reflexionar l’audiència.

Disposa, filant més prim, el rumb concret cap al qual l’audiència ha de dirigir la seva reflexió sobre els temes d’actualitat que ha posat a la seva disposició.

I disposa, en contraposició a qui llueix galons de tertulià i ha de lliurar-se a la feixuga tasca de confrontar les seves interpretacions i opinions amb les d’altres tertulians, de via lliure per exposar el seu parer en forma pràcticament de soliloqui (el rol de les moderadores en les converses amb Rahola és, simplement, el de col·laboració necessària).

– Què la fa mereixedora, doncs, de lluir uns galons tan summament preuats, de manera tan regular, i en tota una televisió pública nacional?

Escoltada la protagonista –“faig pujar l’audiència!”– i més enllà del sintètic “especialista en actualitat” i el valor crematístic que li correspon segons consta al portal de transparència de la CCMA, no disposem d’aquesta informació més de tipus qualitatiu o subjectiu o, si ens deixem d’eufemismes, directament polític.

– Què hauria de garantir –i segur que els responsables avalen que Rahola ho garanteix– qualsevol especialista en actualitat amb plena llibertat per monologar tres o quatre cops per setmana des de la tele pública nacional?

Sens dubte, pura i dura neutralitat.

– Així doncs, fins quan, Rahola?

Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be…

