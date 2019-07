Entre les propostes que el Parlament de Catalunya té damunt la taula per reformar la llei de la CCMA hi ha la cogestió, és a dir, la participació dels treballadors i treballadores en el Consell de govern de l’empresa. La proposta la va formular una comissió independent de treballadors el setembre de 2013 i el CAC la va recollir en el llibre blanc de l’audiovisual el 2017.

La proposta ha generat interès i adhesions i pot ser que el Parlament l’acabi incorporant en la reforma de la llei, però els anys de treball a la CCMA ens han ensenyat a ser escèptics i, per això, i per animar la reflexió, no em resisteixo a fer alguns comentaris a contracorrent, com a periodista i com a ciutadà.

D’acord: representants dels treballadors al Consell de govern de la CCMA. Però… per fer-hi què? El perquè és el que compta. Si es tracta d’influir en les decisions o d’exercir la vigilància i el control dels directius, cal admetre que les persones que treballen –que treballem– en la CCMA som ja el col·lectiu de treballadors més poderós i influent del sector als Països Catalans. La prova és que a hores d’ara tenim potser les millors condicions laborals i salarials del sector, per exemple, o que hem contribuït decisivament a èxits professionals com l’eliminació dels blocs electorals en els espais informatius.

Com és normal, comptem amb el comitè d’empresa perquè ens representi davant de la direcció (de fet, dos comitès, un per a TV3 i un altre per a Catalunya Ràdio). També hi ha tres consells professionals com a canals de comunicació i de defensa davant de les direccions i tenim representants al Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Només cal fer comparacions amb altres empreses per concloure que som a l’avantguarda del sector pel que fa a mecanismes de participació, que podrien servir per canalitzar propostes, com a col·lectiu, per al rejoveniment de la plantilla, l’impuls de la carrera professional, la incorporació de nous corrents com el periodisme mòbil o la transmissió de coneixement a les persones que s’incorporin de nou. Perquè la cogestió no és una condició per a la corresponsabilitat, sinó una conseqüència.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.