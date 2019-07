Exercir el periodisme al territori del Sàhara Occidental ocupat pel Marroc és pràcticament impossible, i les dificultats no s’aturen. La reportera sahrauí Nazha El Khalidi ha denunciat assetjament judicial per part de les autoritats marroquines, després de ser detinguda el 4 de desembre passat mentre gravava la repressió policial contra una manifestació sahrauí a Al-Aaiun.

El Khalidi treballa a l’agència de premsa Équipe Média, que des de 2009 informa de manera clandestina des dels territoris ocupats del Sàhara Occidental. La van detenir per no tenir acreditació periodística, ja que el seu mitjà no reconeix l’administració marroquina ocupant. No tenir acreditació es castiga al Marroc amb entre 3 mesos i 2 anys de presó. Finalment li ha estat imposada una multa de 400 euros, però sap que la situació es tornarà a repetir. El Marroc va negar l’accés al judici als observadors internacionals.

“Aquesta sentència significa que el govern marroquí tornarà a reprimir-me cada cop que intenti documentar les violències policials cap als sahrauís o intenti simplement exercir el periodisme”, explica El Khalidi. La periodista denuncia el “bloqueig mediàtic” que imposa el Marroc al territori ocupat del Sàhara Occidental i demana que a nivell internacional es bloquegi Rabat perquè “obri el territori a observadors internacionals i a agències de premsa, perquè es pugui documentar la violació de drets humans al poble sahrauí”.