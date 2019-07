Recordo com, de jovenet, al·lucinava amb les portades dels diaris. Ja de benjamí entenia que cada diari feia la seva guerra i veia els mateixos fets de manera diferent, i fins i tot enfrontada. Però només llegint les portades et feies una bona composició de lloc. Ja podies anar pel món. Ara ja no.

I en poso un exemple ben recent. I amb una qüestió molt delicada que sempre s’ha tractat com a tema d’Estat, per mi amb lògica. Parlo de la relació estreta entre l’imam de Ripoll, Es Satty, el cervell dels atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, i el CNI destapada per Público. Sense cap mena de dubte va ser una de les notícies del dia de dimarts, i de l’any segurament. Reaccions a galet: el Govern català i bona part de la classe política del país van exigir respostes i responsabilitats, després de saber-se que els serveis d’intel·ligència espanyols tutelaven la cèl·lula terrorista, i no només en coneixien l’activitat: van tenir com a confident l’imam de Ripoll fins el dia abans dels atacs.

Crec que podem parlar de “L’escàndol de l’imam de Ripoll”. Però sembla que és poca cosa. No hi és a les portades dels principals diaris espanyols.

La relació entre el cervell dels atemptats del 17-A i els CNI no apareix a la premsa espanyola, que se centra en la investidura de Pedro Sánchez i la votació d’Ursula von der Leyen. Entenc que un tema de portada sigui el seguiment de la no investidura del president espanyol. Em sorprèn més l’europeisme sobtat a Madrid. Que no existeix, vaja.

Els diaris catalans, amb matisos, esclar, van fer la seva feina. A Catalunya podria saber com anava el món, el meu món, llegint les portades. Abans eren armes per mostrar i demostrar fets, ara són armes per amagar: molt més salvatge.

