L’assetjament sexual a una periodista de La Xarxa en la diada castellera de Sant Fèlix a Vilafranca és el darrer cas recollit al Mapa de la Censura aquest agost. Al llarg del mes s’ha registrat un total de sis casos, entre els quals destaquen les censures a expressions musicals a les Illes i al País Valencià.

PP i Vox tracten d’impedir un festival de música a Felanitx

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

1-8-19 El Partit Popular i Vox han exigit en sengles comunicats que s’impedeixi el Festival MUR (Música Urbana Reivindicativa) programat pel 12 d’octubre del 2019 a Felanitx (Mallorca). Els dos partits argumenten, per justificar la seva posició, que s’hi ha programat un concert de Valtonyc. A més, els ultradretans critiquen que el festival hagi accedit a una subvenció de 12.000 euros i han fet públic el nom i cognoms dels organitzadors, cosa que des del Festival MUR s’ha denunciat com una «campanya contra aquesta persona».

Més de 4.000 sancions per «falta de respecte» als Mossos en un any i mig

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

2-8-19 Segons un informe de la Conselleria d’Interior lliurat a la diputada de la CUP Maria Sirvent i publicat per El Món, entre l’1 d’octubre del 2017 i el 10 d’abril del 2018, els Mossos d’Esquadra han obert 54.858 expedients sancionadors d’acord amb la Llei Mordassa, pràcticament un centenar cada dia. D’aquests, un dels capítols més elevats respon a l’article 37.4 de la citada llei, que fa referència a la “falta de respecte i consideració el destinatari [de la qual] sigui un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l’exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat, quan aquestes conductes no siguin constitutives d’infracció penal”. En concret, es tracta de 4.468 expedients oberts per aquest motiu, molt criticat precisament per l’amenaça que suposa cap a la llibertat d’expressió.

Músics valencians inicien una recollida de signatures contra la censura

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

4-8-19 El Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) de músics en valencià ha iniciat el 4 d’agost una recollida de signatures en defensa de la llibertat d’expressió i en contra la censura als músics. En concret se cita el concert de Luis Pastor i Pedro Pastor, vetat per José-Luis Martínez Almeida, flamant alcalde de Madrid, i el Festival San Mateo a Oviedo, però també les censures a Def Con Dos, Pep Gimeno ‘Botifarra’ o el Grup Carraixet, aquestes darreres al País Valencià. Entre les primeres adhesions al manifest hi ha els fundadors d’Al Tall Vicent Torrent i Manolo Miralles, així com Joan Manuel Serrat, Miquel Gil, Josep Nadal o Andreu Valor, a més d’altres músics, escriptors, actors, periodistes, productors i polítics.

Tanca el quinzenal ‘La Vila’ de Salou amb cinc acomiadaments

Acomiadaments / precarietat laboral

7-8-19 Després de 15 anys d’informació ininterrompuda, el quinzenal –que havia arribat a ser setmanal en alguns moments– La Vila, editat a Salou, que també informava de Cambrils i Vila-seca, ha abaixat les persianes per problemes econòmics. L’equip actual de La Vila comptava amb cinc persones a més de nombrosos col·laboradors i empreses externes. Segons fonts consultades, un motiu important darrere d’aquesta decisió hauria estat l’ofec econòmic imposat des de l’Ajuntament de Salou, que hauria tallat la publicitat institucional, primera font de finançament del mitjà.

Vox considera que les subvencions a concerts de Maria del Mar Bonet són «promoció de l’independentisme»

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

27-8-19 En una nota de premsa, la formació d’extrema dreta a les Balears ha denunciat que l’Institut d’Estudis Baleàrics hagi atorgat ajudes a dos concerts de Maria del Mar Bonet a l’Alguer i L’Hospitalet del Llobregat, en el marc de la promoció exterior de la cultura balear. Considera que són «un pretext» i que en realitat són «un exemple de com utilitzar els diners del contribuent en la promoció de l’independentisme». Segons Vox, el fet que la cantant hagi demanat l’alliberament dels presos polítics la invalida per rebre ajudes públiques.