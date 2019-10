El número de juliol de la prestigiosa revista Wired està dedicat a Greta Thunberg, una adolescent sueca de 16 anys, que ara fa just un any va començar una vaga escolar per conscienciar tothom del canvi climàtic.

A les pàgines de Wired, hom podria esperar trobar-hi reflexions com les del físic i climatòleg nord-americà James Hansen, una de les primeres veus a assenyalar que l’escalfament causat pels éssers humans havia afectat el clima, o del Premi Nobel William Nordhaus, considerat el pare de l’economia del canvi climàtic. O, encara millor, una precisa selecció de persones, mesures i tecnologies innovadores amb diferents aproximacions a l’escalfament global. Però no.

Ja fa unes quantes dècades que els experts, els científics o qualsevol persona que tracti un assumpte amb la complexitat, els matisos i la investigació necessàries han desaparegut dels mitjans de comunicació. En el paradigma comunicatiu del segle XXI, els missatges han de ser clars, directes, concisos. Blanc o negre. No tenim temps per consumir informació. I, no ens enganyem, els mitjans tampoc no tenen recursos per fer-la.

Els influencers han desplaçat els experts en l’era de les xarxes socials. Abans, amb l’aparició de la televisió, van entrar en joc els tertulians. En un entorn en què l’abundància i l’accessibilitat a la informació són la norma, cridar l’atenció dels ciutadans és cada cop més complicat. I en això, els influencers tenen avantatge respecte els experts. Ofereixen la feina (pràcticament) feta als mitjans. Es tracta d’un contingut contundent, fàcilment viral, que inclou missatges breus i directes, i imatges i vídeos. Què més es pot demanar? Els clics a les pàgines web de notícies estan garantits i, amb aquests, els ingressos per publicitat digital.

Celebro que Thunberg ens sacsegi la consciència i comparteixo totalment les seves preocupacions i la necessitat de demanar als nostres representants polítics que actuïn com més aviat millor per combatre el canvi climàtic. Però em preocupa que, a mesura que decreix la informació de qualitat, és a dir, aquella en què hi ha certa investigació periodística (ja sigui en àtoms o en bits), augmenta la visibilitat dels influencers, que només és el triomf de bons departaments de màrqueting. Avui és la Greta, però demà ja ho veurem.

