El suïcidi és la primera causa de mort prematura entre els joves a Catalunya i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra en 800.000 les persones que es treuen la vida cada any al món. Parlar de casos com aquests als mitjans de comunicació contribueix a fomentar-los? Com s’aborda aquest tema i de quines maneres se’n pot millorar la cobertura periodística? Enguany, l’OMS dedica el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d’octubre, a la prevenció del suïcidi. Un informe d’Obertament ofereix algunes claus per informar d’aquesta qüestió.

Quan als mitjans es parla del suïcidi, el que més interessa, amb diferència, és explicar o especular sobre la causa. En canvi, la gran absència a les peces sobre la qüestió és la veu d’alguna persona que ha sobreviscut a un intent de suïcidi i ha recuperat el sentit de la seva vida. Aquestes són algunes de les conclusions d’un informe d’Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma en salut mental, que es presenta aquest dimarts.

L’estudi analitza 182 articles, triats de forma aleatòria entre 1.215 peces de 33 mitjans en què hi apareix la paraula clau “suïcidi”. Tot i que l’informe només diferencia entre “premsa de paper” i “premsa digital”, entre els mitjans analitzats hi trobem des de diaris generalistes d’àmbit català –com El Periódico, La Vanguardia, l’Ara–, espanyol –El Mundo o l’ABC– i local o comarcal –Diari de Sabadell, Segre, el9Nou, entre altres–; fins a agències de notícies –Europa Press–; passant per nadius digitals –des de Nació Digital al Diari de la sanitat o Racó Català– i els portals web de publicacions setmanals o quinzenals –Directa, Hora Nova.

Els supervivents són secundaris; els exclosos, invisibles

Quina és la radiografia del suïcidi als mitjans? En primer lloc, mirem el que gairebé no hi apareix. Els i les periodistes es fan poc ressò de les històries de persones supervivents a un intent de suïcidi i que poden explicar com han recuperat el seu ritme de vida. I en el cas d’alguns col·lectius, subratllen, les històries pateixen invisibilització o fins i tot silenci, com quan es tracta del suïcidi en persones grans o la problemàtica del suïcidi a les presons. Quan es parla de suïcidi en la població jove, s’alerta que, entre el jovent, el mateix tabú pot provocar més fascinació cap a la temàtica, pel que es recomanable abordar l’assumpte sense paternalismes ni buscar culpables entre les famílies o les mateixes persones que ho han intentat.

Davant d’aquesta constatació, l’informe editat per Obertament recomana donar veu a testimonis de persones que se’n surten. Aquest, expliquen, és un recurs molt necessari per trencar el tabú, combatre prejudicis i ajudar totes aquelles persones que per culpa del silenci s’aïllen i tenen molt més lluny la possibilitat de recuperar-se. Per això és important contextualitzar i també comptar amb persones amb experiència de problemes de salut mental o suïcidi entre les fonts consultades per elaborar la informació

És el cas de Cecília Borràs, psicòloga, supervivent i presidenta de l’associació Després del Suïcidi, que en una entrevista que s’inclou a l’informe alerta que “tothom som vulnerables de patir en un moment donat a la vida” i que “no podem atribuir el suïcidi ni a ser valent ni a ser covard. No podem atribuir covardia a una persona que s’ha mort, és una persona que ha patit”.

Compte amb simplificar les causes

Però més que els protagonistes, com dèiem, el tema que més interessa en les peces analitzades és la causa del suïcidi. És el que en medicina s’entén per etiologia (estudi sobre l’origen o les causes de les malalties) i en periodisme respon a una de les 6 W clàssiques: el perquè. Tal i com apunta l’informe, el problema amb el suïcidi, igual com passa amb la salut mental, és que no hi ha una causa única. És clar que els mitjans necessiten respostes, però tal i com alerten des d’Obertament, de vegades les causes no són òbvies ni senzilles d’explicar. Intentar respondre categòricament suposa un perill de simplificar o categoritzar una qüestió molt més complexa.

No obstant, algunes de les peces analitzades hi apareixen accions positives en què hi ha hagut voluntat de visibilitzar la problemàtica o oferir solucions, com quan es constaten dèficits en la qualitat dels tractaments o un periodista investiga la insuficiència de recursos sociosanitaris o s’apunta a la manca d’equitat en l’accés als serveis sociosanitaris. Totes aquestes es consideren bones pràctiques i són línies periodístiques que s’anima els mitjans a seguir.

Visibilitzar la problemàtica combat l’estigma

Un altre dels aspectes analitzats a l’informe és el to de les peces. Hi predomina la voluntat de visibilització, el respecte cap a la persona i la família i la presa de consciència de la problemàtica. No obstant, les autores de l’informe aclareixen que hi ha un ampli espai de millora. Tot i que es detecta una intenció de trencar el silenci i anar millorant les praxis periodístiques en aquest sentit, alerten, encara queda molta feina per fer.

De fet, subratllen que quan un mitjà utilitza un to neutre –en referència a aquells articles que no fomenten els prejudicis ni donen una imatge negativa de les persones que moren per suïcidi, però tampoc contribueixen a la comprensió o desestigmatització del problema– està desaprofitant una oportunitat d’or per aportar llum a una problemàtica que s’ha passat tants anys a les fosques.

Ús inadequat de llenguatge i imatges

Anomenar “suïcides” a les persones que moren o fan temptatives d’acabar amb la seva vida és una de les males pràctiques més freqüents pel què fa a l’ús del llenguatge. L’ús del verb “reconèixer” en parlar d’un intent, igual com passa amb molta més mesura amb “confessar” o “cometre”, no seria tampoc del tot adequat. Segons expliquen, reconèixer implica que la persona és en certa manera culpable d’alguna cosa, ni que sigui d’haver-ho mantingut en secret. I cal evitar formes verbals que indueixen a pensar en el suïcidi en termes de pecat o de crim.

Pel que fa a l’ús de les imatges, l’informe conclou que els mitjans són molt conscients i posen especial cura en la tria d’imatges que fan servir per il·lustrar notícies sobre suïcidi. L’ús inadequat es dóna sobretot quan, a més de suïcidi, la peça parla d’autolesions. En aquest punt, l’estudi critica que, per mostrar les ferides d’algú que s’ha autolesionat, sembla que no hi ha cap mena de filtre.

Estereotips, mites i violència

L’informe també fa una crida a trencar amb certs estereotips que es construeixen sobre les persones que intenten treure’s la vida. D’una banda, el perfil de persona amb trastorn mental, comportament violent i conducta suïcida apareix amb força freqüència a la secció de successos. Aquesta tendència a l’impacte fomenta una relació errònia entre salut mental i violència, de manera que propaga un retrat estereotipat de les persones que passen per aquesta problemàtica. D’altra banda, a la secció de cultura abunden les biografies d’artistes que alimenten el mite del geni boig i turmentat que posseeix un talent maleït i que acaba amb la seva pròpia vida.

Alternatives a les errades més comunes

Així mateix, l’estudi despulla de falsedats els mites al voltant del suïcidi, de manera que aclareix que la majoria de casos no passen sense avís previ, sinó que moltes persones donen pistes verbals o no verbals abans d’intentar-ho. Tampoc les persones que s’intenten suïcidar són egoistes o dèbils ni parlen de treure’s la vida perquè volen cridar l’atenció. Per últim, descarta que parlar de suïcidi als mitjans de comunicació pugui augmentar la probabilitat que una persona intenti treure’s la vida, ja que, segons els experts, parlar amb algú quan hi ha aquest tipus d’idees pot ser positiu.

L’informe detecta males praxis i en proposa alternatives. Per exemple, és una errada representar el suïcidi com a quelcom desitjat. En comptes de titular “El suïcidi fallit més espectacular de la història”, és millor dir “Va sobreviure a un intent de suïcidi”. També cal evitar el sensacionalisme, de manera que és millor parlar d’”augment de suïcidis” en lloc d’”epidèmia de suïcidi”. Així mateix, no s’ha de tractar el suïcidi amb glamur o ús metafòric perquè cal evitar frivolitzar. Per tant, és recomanable no parlar d’”artistes suïcides” ni de “suïcidis polítics”.

Per últim, les associacions de prevenció del suïcidi arreu del món recomanen als mitjans que, en peces sobre la qüestió, hi incloguin sempre que sigui possible informació de contacte on dirigir-se en cas de necessitar suport o ajuda urgent. Tal i com explica a l’informe Anna Canet, vicepresidenta de l’Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent (APSAS), “el suïcidi continua sent un gran tabú a la nostra societat. Com que no se’n parla sembla que no existeixi o que només passi en circumstàncies excepcionals o condicions de vida molt desfavorables. Res més lluny de la realitat: és un fenomen molt comú i malgrat no se’n parli, si ens parem a pensar, ens adonarem que tots coneixem casos propers”.