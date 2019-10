Consulteu aquí les darreres xifres actualitzades i el llistat de casos més recents:

Mossos d’Esquadra i Policia espanyola van carregar ahir a l’aeroport de Barcelona contra els concentrats i contra diversos periodistes. Diversos informadors van resultar ferits i alguns denuncien que l’agressió anava orientada a impedir-los fer la seva feina. A continuació detallem també altres casos del Mapa de la Censura recollits durant l’última setmana:

Onze periodistes resulten ferits mentre cobrien les protestes a l’aeroport i Via Laietana

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

14-10-19 Les càrregues policials deixen un gran nombre de ferits entre els informadors que cobrien les protestes a l’aeroport del Prat. Com a mínim deu periodistes han rebut lesions de diferent consideració, sobretot contusions i algun trau al cap, per cops de porra i trets de projectils foam. En un cas ha estat el cop d’un objecte llençat presumiblement per un manifestant. Els afectats són Pol Pareja (eldiario.es), Jordi Mumbrú (Ara), Eudald Martínez (Rac 1), Elise Gazengel (Ctxt), Pau Venteo (Catalunya Ràdio), Albert Salamé (Vilaweb), Joan Giralt i Núria Gebelli (Directa). Entre els afectats hi ha un altre fotògraf que ha preferit mantenir-se en l’anonimat i també Oriol Izquierdo, columnista de Vilaweb.

La majoria de periodistes anaven perfectament identificats com a premsa amb els jupetins o braçalets reglamentaris. En algun cas han denunciat que les agressions es van produir en moments que no estaven barrejats amb manifestants i amb clara intenció d’impedir la seva feina.

L’onzè cas és el de Freddy Davies (Directa), colpejat diverses vegades durant una càrrega de la Policia Nacional a la Via Laietana a pesar d’anar identificat amb el braçalet oficial.

Concentració d’extrema dreta davant de Catalunya Ràdio

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

14-10-19 Un centenar de persones amb banderes espanyoles i símbols d’extrema dreta s’han concentrat durant vint minuts davant dels estudis de Catalunya Ràdio. Allà han denunciat la «manipulació» de l’emissora pública i n’han demanat el tancament. Durant aquest temps cap treballador ha pogut entrar ni sortir de l’edifici.

Els Mossos d’Esquadra expulsen de l’estació de Sants els periodistes que cobrien una protesta

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

13-10-Els periodistes que s’han presentat a l’estació de Sants per cobrir la protesta convocada pel grup Pícnic per la República han estat desallotjats del vestíbul a empentes pels agents dels Mossos d’Esquadra. Això els ha impedit informar de què passava a dins, on desenes de persones han estat expulsades per la força de l’estació.

Mossos d’Esquada impedeix fer la feina d’informar als mitjans. No ens deixen accedir al vestíbul on s’està fent el @PicnicxRep

@btvnoticies

pic.twitter.com/TOI99sQ6VI —

Ariadna Comas (@AriadnaComas) October 13, 2019

Els @mossos ens han tret a empentes i han fet un cordó policial per impedir que els periodistes gravessim el desallotjament del @PicnicxRep

a #sants. Així no! pic.twitter.com/yYyK2y9TO7 —

laiamestre (@laLaiaMestre) October 13, 2019

La principal organització de jutges espanyola ‘adverteix’ que la llibertat d’expressió no empara la “deslegitimació dels tribunals”

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

11-10-19 La secció catalana de l’Associació Professional de la Magistratura, l’organització majoritària de la judicatura a tot l’Estat espanyol, publica un tuit on s’assegura que «la llibertat d’expressió no empara la deslegitimació dels tribunals, garantia de convivència i un dels pilars de l’Estat». A la piulada –on s’especifica que es refereixen a la sentència contra els presos polítics– admeten que «la crítica a les resolucions judicials és lícita en un Estat de dret».

Ante la inminente

sentencia del “procés” recordar que la crítica de las resoluciones

judiciales es lícita en un Estado de Derecho si bien la libertad de

expresión no puede amparar la deslegitimación de los Tribunales,

garantía de convivencia y uno de los pilares del

Estado. — APM Cataluña (@JuecesAPMCAT) October

11, 2019

La Junta Electoral prohibeix paraules i expressions a TV3 i Catalunya Ràdio

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

8-10-19 La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibit als mitjans de la CCMA l’ús d’expressions com «presos polítics» o «exiliats». Tampoc podran referir-se a algunes entitats pel seu nom: així, quan informin sobre el Consell de la República o l’Assemblea de Càrrecs Electes ho hauran de fer precedit d’expressions com «autoanomenat» o «autoproclamat». La resolució arriba després d’un recurs de Ciutadans, que demanava també la prohibició d’expressions com «repressió policial» o referir-se a l’1 d’octubre com un referèndum. Aquestes darreres han estat desestimades per la Junta Electoral.

Els consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio han criticat la mesura i l’han definida com a «delirant».

“Presos polítics”, “exili” o “Consell de la República”, prohibits a TV3 i Catalunya Ràdio per la Junta Electoral (324.cat)

Periodistes de la CCMA veuen “delirant” la prohibició de dir ‘presos polítics’ (El Món)

Assetjament a periodistes durant les mobilitzacions d’extrema dreta del 9 d’octubre

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

9-10-Reporters d’À Punt que cobrien la mobilització blavera pel centre de València durant la Diada del 9 d’octubre han patit insults, crits i assetjament mentre intentaven fer la connexió en directe. Els periodistes de TV3 han optat per cobrir els fets sense cap logotip identificatiu per evitar agressions.

Tota la meua solidaritat amb les periodistes d’@apunt_media. La manifestació vinculada a l’extrema dreta crida: “À Punt, TV3, la mateixa merda és” pic.twitter.com/MsFk4tBZx7 — Raquel Andrés (@raqandu) October 9, 2019

Un fotògraf, agredit pels Mossos i després denunciat mentre cobria un desnonament

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

10-10-19 El fotoperiodista Joan Mateu denuncia l’agressió per part d’un agent antiavalots dels Mossos d’Esquadra mentre cobria un desnonament al barri del Raval de Barcelona. Malgrat que el fotògraf anava perfectament identificat amb el jupetí reglamentari ha rebut els cops de porra del policia fins a tres vegades. Després uns altres policies l’han identificat i denunciat sense que per ara n’hagi transcendit el motiu.

El Sindicat de la Imatge – UPIFC ha anunciat que els fets s’han denunciat als jutjats per uns possibles delictes de lesions i contra la llibertat d’informació i que el presumpte agressor anava identificat amb el número professional 15223.