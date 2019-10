A continuació recopilem totes les agressions patides per periodistes en exercici de la seva feina, ocorregudes des de dilluns 14 en les protestes i reaccions contra la sentència del judici del procés, que hem pogut verificar des de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat. Anirem actualitzant la llista i les xifres a mesura que tinguem noves dades.

Podeu aportar nous casos o més informació sobre algun incident que hagueu patit o presenciat escrivint-nos a mapacensura@mediacat. El Mapa de la Censura de Mèdia.cat recopila des de 2015 possibles vulneracions a les llibertats d’expressió i d’informació als Països Catalans.

Xifres provisionals (des de dilluns 14): 58 periodistes agredits/des



Aquestes xifres són el balanç provisional dels casos que es detallen a sota. No són definitives i s’aniran actualitzant, si cal.

Última actualització: dissabte, 19 d’octubre, 12:36 h.

Dilluns, 14 d’octubre

11 periodistes a l’aeroport del Prat

1 periodista a la Via Laietana de Barcelona

Total: 12

Dimarts, 15 d’octubre

2 periodistes a Tarragona

7 periodistes a l’Eixample de Barcelona

1 periodista a Lleida

1 periodista a Sabadell

Total: 11

Dimecres, 16 d’octubre

12 periodistes a Barcelona

1 periodista a Girona

Total: 13

Dijous, 17 d’octubre

1 periodista a la plaça Artós de Barcelona

1 periodista al Passeig de Gràcia de Barcelona

Total: 2

Divendres, 18 d’octubre



14 periodistes ferits/des per la policia (CNP/Mossos), per porres, impactes de bales de goma, etc. (13 a Barcelona i 1 a Girona)

1 periodista agredit per manifestants d’extrema dreta (València)

5 periodistes agredits/des sense que se’n coneguin els autors (Barcelona)

Total: 20

Divendres també hi ha hagut 1 periodista detingut (Barcelona) i un nombre indeterminat de periodistes afectats/des per gasos lacrimògens.

Denúncia al Consell d’Europa

Els casos de dilluns recollits per Mèdia.cat han servit per fonamentar una denúncia sobre les agressions a periodistes dels últims dies a Catalunya que la Federació Europea de Periodistes i la Federació Internacional de Periodistes han presentat davant del Consell d’Europa. La denúncia, presentada davant de la Plataforma de Protecció del Periodisme i Seguretat dels Periodistes del Consell, s’ha elaborat a partir d’un informe del Sindicat de Periodistes de Catalunya al qual vam contribuir des de Mèdia.cat amb els casos recollits al Mapa de la Censura. Les dues federacions internacionals exigeixen al conseller d’Interior de la Generalitat catalana, Miquel Buch, i al ministre d’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, una investigació per aclarir aquestes agressions a professionals de la informació.

Llistat de casos recollits (provisional):



Divendres, 18 d’octubre



Recull de casos a partir d’informacions fiables rebudes (davant la impossibilitat de contrastar un per un tots els casos a causa de la situació caòtica), a Catalunya i un cas a València. No es mostren per ordre en què van tenir lloc ja que és difícil de precisar l’hora exacta en molts casos.

Agressions, detencions i intimidacions a Barcelona

Dues càrregues policials amb bales de goma incloses contra periodistes perfectament identificats, deixant tres periodistes ferits. Primer, trets amb bala de goma contra periodistes identificats a la Ronda de Sant Pere. Un redactor de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha rebut l’impacte d’una bala. Després cops de porra a Ronda Sant Pere cantó Fontanella. Dos informadors ferits més.

https://twitter.com/agenciaacn/status/1185267523022925824

Dos equips de Televisió Espanyola (TVE) agredits mentre informaven dels disturbis. La informació aportada pel Consell d’Informatius de la cadena no especifica els agressors.

https://twitter.com/CdItve/status/1185264132196577280

Molts periodistes afectats pels gasos lacrimògens a Via Laietana. La policia els ha tirat molt a prop de la línia on es trobava la premsa.

https://twitter.com/MartiAlbesa/status/1185246321369853955

El periodista Quico Sallés (El Món) explica que ha rebut una bala de goma al peu, però no està greu i pot continuar treballant.

El fotoperiodista Juan Carlos Mohr també denuncia haver rebut un cop de porra i un cop de pedra a la càmera

https://twitter.com/juancarlosmohr/status/1185233510623305729

Ja a les 6 de la tarda informaven d’un periodista ferit al cap, probablement, per una bala de goma a Via Laietana

https://twitter.com/kikucule/status/1185229296954200064

Un altre periodista. Fermín Grodira, denuncia haver estat espentat per agents antiavalots al carrer Comtal després de patir insults, un escorcoll i que li llencin les coses pel terra, inclosa la càmera.

https://twitter.com/grodira/status/1185271742010462208

La policia nacional espanyola deté de forma violenta al fotògraf d’El País Albert Garcia a la Ronda Sant Pere cantonada Pau Claris cap a les 22:30. Se l’emporta emmanillat mentre fotografiava una altra violenta detenció a Plaça Urquinaona. Altres periodistes que han presenciat els fets afirmen que els agents han cridat “la cámara” veient que estaven envoltats de periodistes. Després l’han arrestat acusant-lo d’empentar un agent, cosa que ell nega. Garcia anava acreditat amb el braçal de premsa i la càmera penjant. Un grup de periodistes s’ha concentrat davant de la seu de la Policia Nacional a La Verneda en suport al detingut i els agents els han fet fora amb amenaces, dient “Nosotros somos policias y podemos hacer lo que queramos. Somos la ley”. Finalment Albert Garcia ha estat posat en llibertat la matinada de divendres a dissabte cap a les 3:30h.

https://twitter.com/punsix/status/1185296055849631744

https://twitter.com/naciodigital/status/1185300624306528256?s=12https://elpais.com/politica/2019/10/18/actualidad/1571435340_839379.html

https://twitter.com/paulaericsson_/status/1185355021296328706

El periodista Arnau Maymó de Catalunya Ràdio explica per antena que ha estat ferit per la policia al crit de “No sabes quienes somos”.

ESPECIAL | El periodista de Catalunya Ràdio Arnau Maymó, agredit per agents del Cuerpo Nacional de Policía al carrer Comtal mentre cobria els aldarulls de Barcelona Tot el suport a l’Arnau i el rebuig més enèrgic a les agressions a la llibertat d’informació #SentènciaCatRàdio pic.twitter.com/QP2VGs30tX — Saül Gordillo (@saulgordillo) October 18, 2019

Una periodista de Contexto ha patit un atac d’asma a Portal de l’Àngel cantonada amb el carrer Montsió, provocat pels gasos lacrimògens.

El fotoperiodista Sergi Alcázar d’El Nacional, colpejat per un agent que no vol que gravi les càrregues, tal com es veu al vídeo.

https://twitter.com/elnacionalcat/status/1185301047578976256

El periodista Salvador Cot denuncia que ha estat colpejat per agents del Cuerpo Nacional de Policia mentre feia fotos dins del portal d’un edifici al Passeig de Gràcia.

https://twitter.com/salvadorcot/status/1185297088051064833

Diversos periodistes afectats per gasos lacrimògens de la policia llençats fa unes tres hores al carrer Comtal.

https://twitter.com/revista_mirall/status/1185259717452615680

Policies obliguen a una periodista d’Europa Press acreditada amb armilla a donar-los el mòbil i ensenyar-los que no han sortit a cap fotografia.

https://twitter.com/alfcongostrina/status/1185310875122577408

Els Mossos han agredit un grup de persones que parlaven tranquil·lament a un portal. Un d’ells un periodista qui s’ha identificat com a tal sense que servís de res. https://twitter.com/Guillem_Andres/status/1185310042586865665

El fotoperiodista Emili Puig ha rebut una bala de goma a la cara malgrat que anava perfectament identificat. Ha patit contusions a la mandíbula i un queixal enfonsat. Explica que en sortir de l’hospital uns agents se n’han rigut i increpat.

https://twitter.com/EmiliPuig1/status/1185348644372930561

El periodista de la Cadena SER Catalunya Albert Prat, agredit mentre es trobava refugiat a un comerç 24 hores. Ha rebut cops de porra a les cames a pesar d’identificar-se com a periodista.

https://twitter.com/albertpratviver/status/1185342612875681797

Un càmera del programa En Jake d’Euskal Telebista, atès a l’hospital després de rebre una bala de goma al braç. Denuncia que ha demanat ajuda als policies per sortir del lloc, sense èxit.

https://twitter.com/enjakeETB/status/1185303867535351808

Un periodista, ferit a Girona

Un fotoperiodista perfectament acreditat ferit al colze per una bala foam dels Mosssos d’Esquadra a Girona

https://twitter.com/SERGirona/status/1185282459950297089

Un periodista, retingut a Tarragona

El fotoperiodista Lluc Queralt, retingut per evitar que documenti la repressió. Aquest cop a Tarragona i pels Mossos. Finalment l’han deixat marxar després d’intentar prendre-li la càmera.

https://twitter.com/PortaEnrere/status/1185305378596233217

Una periodista és agredida per manifestants feixistes a València

Informen d’una altra periodista agredida per feixistes mentre cobria la manifestació de solidaritat amb Catalunya de València. No tenim més informació.

https://twitter.com/AlertaSolidaria/status/1185305994462662656



Dijous, 17 d’octubre

Manifestants d’extrema dreta ataquen periodistes

Un equip de Telecinco ha estat agredit per manifestants d’extrema dreta a la plaça Artós de Barcelona. Els ultres els han trencat la càmera i els han insultat i amenaçat.

Els ultres radicals de Plaça Artós no deixen exercir la feina als periodistes i ens acaben de trencar la càmera. “No queremos prensa, solo queremos follaros” ha estat la justificació de l’agressor pic.twitter.com/VVPiM8aR2e — Júlia López Romero (@julialopez_ro) October 17, 2019

Els manifestants d’extrema dreta també han amenaçat diversos periodistes, els han tirat bengales i pedres, els han insultat i els han amenaçat, segons explica Carme Rocamora, del diari El Jardí de Sarrià-Sant Gervasi:

Arriba Democracia Nacional a #plaçaArtos. Encenen bengales i amenacen a periodistes que treballen a la plaça amb un “Queréis fuego?” pic.twitter.com/dYoE1K2zlk — Carme Rocamora (@CarmeCRS) October 17, 2019

Ultres tiren pedres i bengales contra la premsa i els Mossos d’Esquadra. Els antifeixistes segueixen manifestant-se sense incidents #plaçaArtos pic.twitter.com/9FPoggEX10 — Carme Rocamora (@CarmeCRS) October 17, 2019

Més pedres que ens llancen els ultres on som la premsa a #plaçaArtos pic.twitter.com/jjILh27dEM — Carme Rocamora (@CarmeCRS) October 17, 2019

“No graves cerda” em diuen els ultres. Venen cap a mi amb pals de fusta i ferros i posat amenaçant. També amb altres companys pic.twitter.com/GC7rXdg9Ib — Carme Rocamora (@CarmeCRS) October 17, 2019

Els ultres no paren d’amenaçar els periodistes, els increpen, es posen davant les càmeres i ens diuen que marxem. Venen cap a nosaltres amb pals i ferros#AlertaUltra pic.twitter.com/by3gQIH5yG — Carme Rocamora (@CarmeCRS) October 17, 2019

En la contramanifestació antifeixista es va llançar pintura contra la policia i va anar a parar la càmera d’un equip de Cuatro.

Antifeixistes tiren pintura de colors als Mossos d’Esquadra. També ha rebut la càmera de companys de @cuatroaldia pic.twitter.com/FN1v8nKH1n — Carme Rocamora (@CarmeCRS) October 17, 2019

Crits i objectes contra periodistes a Jardinets de Gràcia

Alguns manifestants a Jardinets de Gràcia han llançat objectes contra periodistes de televisions estatals que informaven de la concentració i han cridat “premsa espanyola, manipuladora”. Els reporters han acabat baixant de la plataforma des d’on feien les connexions.

Els manifestants dels Jardinets de Gràcia de BCN llancen objectes contra els periodistes que estan informant sobre la concentració, que fins ara havia estat pacífica. Criden “premsa espanyola, manipuladora”. Informa @andreajvilloria pic.twitter.com/zWOeBXpN5Q — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) October 17, 2019

Llançaments d’aigua, pilotes i altres objectes als periodistes de televisions estatals, que acaben baixant del practicable des d’on feien les connexions. La majoria dels concentrats segueixen sent molt joves @324cat pic.twitter.com/eFl1mwDZKo — Ferran Moreno (@FerranMorenoG) October 17, 2019

La policia dispara trets de foam contra un grup de periodistes i un resulta ferit a la cama

El periodista d’El Periódico Carlos Márquez rep un tret de foam a la cama des d’una furgona policial mentre estava amb un grup de periodistes identificats. Ha hagut de ser atès pels serveis sanitaris.

El periodista (i amic) @cmarquezdaniel del @elperiodico ha rebut tret de foam a la cama des d’una fuegoneta passeig gracia. Estava amb grup periodistes identificats. I no perd l’humor. Que consti. pic.twitter.com/zZdbTdrzoo — Guillem Sànchez (@guillem_sm) October 17, 2019

Res q no curin una truita de patates i un ibuprofeno. Molt pitjor ha quedat el Genís, de Sort, que era assegut al meu costat mentre ens atenien els sanitaris x la República (gràcies) amb el llavi partit per la meitat i li hauran de reconstruir. Jo foam a la cama, ell a la cara pic.twitter.com/rRqcw2cLu4 — Carlos Márquez (@cmarquezdaniel) October 18, 2019

Que algú dels @mossos ens expliqui per qué ha disparat foam contra un grup de sis periodistes, identificats tots amb hermilles i ha ferit a @cmarquezdaniel.Ja són masses ‘errors’.Volem poder informar lliures de coaccions i agressions #ProuAgressionsPeriodistes (foto @jordiborras) pic.twitter.com/VOS7zzOzkb — Roger Pascual (@pascualroger1) October 18, 2019

Dimecres, 16 d’octubre

Almenys 9 periodistes ferits en una nova nit de protestes a Barcelona

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

16-10-19 Aquest dimecres a la nit, de nou, diversos periodistes van patir lesions o ferides en les càrregues policials i les protestes:

Sira Esclasans, fotògrafa de La Mira i la Directa, rep l’impacte d’una bala de foam dels Mossos d’Esquadra a la cama, amb el resultat d’una contusió i un tall. Estava treballant perfectament identificada.

Davant la Conselleria d’Interior @mossos ha disparat bales de foam tot i tenir la premsa just davant i acreditada. Una bala ha rebotat a menys d’un pam de la meva cama esquerra mentre estava treballant. Brutal feina dels @SanitarisxRep pic.twitter.com/2z0APyeXvW — Sira Esclasans (@siraesca) October 16, 2019

Un agent d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra colpeja i llença a terra un càmera perfectament identificat i sense que en aquell moment hi hagués manifestants en aquella zona de l’Eixample de Barcelona. No s’ha pogut saber el nom ni el mitjà pel qual treballa, ni tampoc si ha patit lesions.

EN DIRECTE Un agent dels Mossos agredeix un càmera en els enfrontaments a l’Eixample de Barcelona; vídeo de @martiurgell https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/b8xHw08SLL — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

El redactor de l’Ara Xavi Tedó ha rebut diversos cops de porra davant la conselleria de l’Interior. Anava perfectament identificat amb armilla i braçalet i denuncia que ha estat una agressió «de forma gratuïta» mentre feia una fotografia a uns manifestants.

Els @mossos m’acaben de fotre un cop de porra de manera totalment gratuïta cobrint la manifestació a la conselleria d’Interior. No paren de disparar pilotes de foam — Xavi Tedó (@xavitedo) October 16, 2019

Bru Aguiló, fotògraf de Fotomovimiento, ha rebut un impacte de foam al genoll mentre treballava perfectament acreditat entre els carrers Nàpols i Sicília de l’Eixample.

Resumen de estos tres días en nuestro colectivo: un objetivo roto e impacto de proyectil en una rodilla. Gracias a todos los cuerpos policiales. De verdad, gracias, sois muy majos. — Fotomovimiento (@Fotomovimiento) October 16, 2019

Dos càmeres de Telemadrid ferits durant els avalots a Barcelona. Segons informa la mateixa cadena pública madrilenya, un hauria rebut el cop d’una llauna llançada per un manifestant, mentre que no especifica l’origen de l’altra agressió.

Tres col·laboradors de La MoscaTV, un mitjà comunitari de Barcelona, agredits per la policia. Un, amb cops de porra de la Policia Nacional i els altres dos, per projectils foam dels Mossos d’Esquadra, sense que en tinguem més detalls, de moment.

Afegiu dos porrassos de la Policia Nacional ahir a un company periodista de @contrainfos #LaMoscaTv i un projectil FOAM gentilesa dels mossos a la seva acompanyant — 📡 LaMosca.Tv 📺 (@okupemlesones) October 16, 2019

Testimonis informen que la fotògrafa de l’Ara Cristina Calderer va rebre una pedrada al turmell i va haver de ser atesa pels serveis mèdics.

El Comitè d’Empresa de l’ACN denuncia que dos periodistes de l’agència pública van resultar ferits en les concentracions a Barcelona després de respirar gasos.

Un periodista de l’ACN, ferit a Girona

Va rebre un cop com a dany col·lateral per projectils o pedres, segons el Comitè de l’ACN.

Dimarts, 15 d’octubre

Dos periodistes, agredits a Tarragona per una manifestant

15-10-19 Una manifestant agredeix dos periodistes a Tarragona durant la concentració del dimarts 15 a l’Imperial Tarraco. Primer va estripar la samarreta d’un periodista no identificat i, un temps més tard, va atacar la redactora del Canal Reus Ariadna Escoda, a qui va estirar dels cabells. La periodista va haver de ser rescatada pels seus companys i un altre manifestant. Segons Escoda, la dona cridava totalment fora de si.

#Tarragona es va convertir ahir en una batalla campal després dels actes pacífics convocats per les entitats sobiranistes. Molts moments es van viure amb por. Personalment, em vaig emportar un ensurt, que 24h més tard, segueixo sentint ben present.

Ho explico👇🏻 pic.twitter.com/oe9BPLAnRs — Ariadna Escoda Padilla (@AriadnaEscoda) October 16, 2019

Diversos periodistes, ferits per les càrregues policials a Barcelona

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

15-10-19 Les càrregues policials al carrer Mallorca han deixat diversos periodistes ferits per cops de porra i impactes de projectils foam dels Mossos d’Esquadra i també per objectes llençats pels manifestants. Sense tindre encara totes les dades, s’han contrastat un mínim de set informadors ferits: tres fotògrafs que prefereixen no fer públic el seu nom; el periodista Quico Sallés (El Món); un altre reporter francès; la fotògrafa Sònia Calvó Carrió, freelance per eldiario.es, que anava identificada i va avisar els agents que era premsa en repetides ocasions; i la fotògrafa Mireia Comas, que va rebre una ampolla al cap i té un tall superficial.

Ja he rebut dels Mosdos, dues vegades — Quico Sallés (@QuicoSalles) October 15, 2019

Una redactora de l’ACN, ferida durant les càrregues a Lleida

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

15-10-19 La periodista de l’ACN Laura Cortés ha resultat ferida a la cama mentre cobria la manifestació en protesta per les sentències a Lleida. Fonts mèdiques expliquen que les lesions podrien ser resultat de l’impacte d’un projectil foam dels Mossos d’Esquadra però que no es pot certificar amb seguretat.

Ferida a la cama una periodista de l’@agenciaacn mentre cobria els enfrontaments a #Lleida https://t.co/sTmYfxYgbJ — ACNponent (@ACNponent) October 15, 2019

Fereixen a Sabadell un periodista de l’ACN



Va rebre un cop per projectils o pedres llançats durant les protestes, sense que se’n tinguin més detalls de moment, segons el Comitè de l’ACN.

Dilluns, 14 d’octubre

Dotze periodistes resulten ferits mentre cobrien les protestes a l’aeroport i Via Laietana

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

14-10-19 Les càrregues policials deixen un gran nombre de ferits entre els informadors que cobrien les protestes a l’aeroport del Prat. Com a mínim dotze periodistes [actualitzem respecte els 11 que vam explicar ahir] han rebut lesions de diferent consideració, sobretot contusions i algun trau al cap, per cops de porra i trets de projectils foam. En un cas ha estat el cop d’un objecte llençat presumiblement per un manifestant.

Els afectats són Pol Pareja (eldiario.es), Jordi Mumbrú (Ara), Eudald Martínez (Rac 1), Elise Gazengel (Ctxt), Pau Venteo (Catalunya Ràdio), Albert Salamé (Vilaweb), Joan Giralt i Núria Gebelli (Directa) i Víctor Asensio (El Prat TV). Entre els afectats hi ha un altre fotògraf que ha preferit mantenir-se en l’anonimat i també Oriol Izquierdo, columnista de Vilaweb. La majoria de periodistes anaven perfectament identificats com a premsa amb els jupetins o braçalets reglamentaris. En algun cas han denunciat que les agressions es van produir en moments que no estaven barrejats amb manifestants i amb clara intenció d’impedir la seva feina.

Un altre cas cas és el de Freddy Davies (Directa), colpejat diverses vegades durant una càrrega de la Policia Nacional a la Via Laietana a pesar d’anar identificat amb el braçalet oficial.