No importa quina televisió espanyola sintonitzem aquests dies. Des que es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem del judici del procés, les televisions amb seu a Madrid informen de les mobilitzacions de desobediència civil a Catalunya (i en solidaritat a la resta de l’estat) com si només es tractara d’una orgia de violència —en acció o preparació— narrada amb to de directe de retransmissió esportiva, que convida l’audiència a animar el seu equip, que juga amb la samarreta de les forces de seguretat de l’estat. Sembla que qualsevol cosa que no sigui un aldarull no és notícia.

Des de la pública TVE (amb la gravetat extraordinària que això suposa) a Antena 3, La Sexta o Cuatro, fer zàping es converteix en un exercici infructuós per buscar les diferències del tractament de les notícies que envolten el conflicte polític català. Així de bé es va fer el repartiment de llicències de Televisió Digital Terrestre i així de bé es garanteix el foment del pluralisme informatiu, un dels objectius segons els quals el govern espanyol va aprovar l’any 2005 el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre. Una “pluralitat” que acaba per rebatejar els contramanifestants que porten banderes amb l’àguila franquista, fan la salutació feixista amb el braç alçat i canten el Cara al sol com a “partidaris de la Unitat d’Espanya” (RTVE), “gent amb banderes d’Espanya” (La Sexta) o, fins i tot i en un absolut contrasentit, “constitucionalistes” (Cuatro).

Així doncs, les persones que intenten informar-se des de fora de Catalunya i miren amb interès el que està passant estos dies, no troben alternativa a la narrativa de les teles espanyoles, que s’hi apropen des de la mirada i el costat de la barricada d’un agent antiavalots i que descriuen l’escenari com una batalla campal, malgrat estar davant d’un assumpte tan polièdric que donaria per sentir un enorme cor de veus. Sí, és cert que a la ciutadania més voluntarista sempre li quedaran els mitjans digitals dels anomenats “alternatius” o alguns comptes a les xarxes socials que intenten posar-hi rigor i context, però malauradament aquests no són la principal finestra a través de la qual les famílies accedeixen a les notícies a l’hora de dinar i sopar. El relat monolític de l’“ells contra nosaltres” s’ha imposat i ha calat. No podem tornar arrere, no podem desfer tot el mal que la desinformació dels darrers dies ja ha fet, però sí podem aturar-nos i mirar endavant.

El conflicte de la relació Catalunya-Espanya i el seu tractament –especialment en la darrera setmana– han posat de relleu almenys dos greus problemes que té Espanya. Un és Catalunya; l’altre –malgrat que bona part de la seua ciutadania encara no n’és conscient–, la manca de pluralitat informativa que existeix a tota Espanya i que en la última setmana ha escalat fins a límits que alguns corresponsals estrangers ja comparen amb Turquia o la Xina. Entenent que moltes forces polítiques han viscut –i viuen– tranquil·les amb aquesta anomalia democràtica, hi haurà alguna altra de les que es presenta a eleccions el 10 de novembre que gose posar-hi fil a l’agulla?

