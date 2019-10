Periodistes de Hong Kong s’enfronten a la policia

“La policia amenaça amb intentar fer retrocedir el periodista amb les armes. Però periodistes i càmeres de Hong Kong es neguen a deixar que la policia restringeixi la llibertat de premsa”, explica el periodista Raul Gallego Abellan en un tuit. Les imatges mostren diversos reporters vestint armilles, cascs i màscares antigàs mentre cobreixen les protestes. Gallego Abellan ha estat seguint les protestes a la ciutat asiàtica i ha relatat en diversos vídeos qui són i com s’organitzen els manifestants.

Segons explica a The Intercept, la voluntat d’alguns manifestants de tornar-s’hi contra la violència de la policia contrasta amb “l’extremadament pacífica” revolució dels paraigües de 2014, quan els estudiants van ocupar espais públics i els carrers al voltant del govern regional durant 79 dies. “Aquest cop no hi ha líders. Només gent anònima, grups d’amics, societat civil i un exèrcit de voluntaris organitzant-ho tot: assistència sanitària, menjar i beguda, tot tipus d’elements protectors antidisturbis, voluntaris per portar els manifestants en cotxe a altes hores de la nit”, explica des de Hong Kong.

“La gent deixa diners a les màquines de tiquets del metro per aquells que no puguin pagar-los, els voluntaris porten roba perquè la gent es pugui canviar després de les protestes i no ser identificats com a manifestants. Hi ha fins i tot un grup de mares que ajuden els joves involucrats en les protestes amb qualsevol tipus d’assistència.” Sobre la inexperiència dels protestants en la lluita contra la policia, explica: “Molts d’ells, és obvi, no saben com tirar pedres, fins i tot semblen una mica nerds tot i els elements protectors. Però sembla que n’aprenen ràpid.”