Les agressions a periodistes, a À Punt Mèdia

Your browser does not support the video tag.

El periodista Joan Canela, redactor del Mapa de la Censura de Mèdia.cat, va ser divendres al programa La Qüestió de la televisió pública valenciana. L’espai va abordar les agressions a periodistes a Catalunya durant la primera setmana de protestes contra la sentència del Tribunal Suprem.