El Mapa de la Censura de Mèdia.cat va registrar 19 incidents que podrien vulnerar la llibertat d’expressió o al dret a la informació durant la segona quinzena d’octubre. Aquest recompte és a banda de les agressions a periodistes que vam agrupar en un altre llistat.

La majoria de casos registrats són, per aquest ordre: censures a expressions artístiques o acadèmiques -especialment a programes d’humor-, actuacions de la Policia durant les protestes -com destrucció de material o altres impediments als periodistes per treballar- i assetjament o intimidacions a informadors per part de manifestants. A continuació oferim el llistat complet de casos entre el 16 i el 31 d’octubre.

Escorcolls policials a periodistes per accedir al punt de convocatòria d’una manifestació independentista

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

16-10-19 Diversos periodistes degudament identificats denuncien que han patit controls policials, amb identificacions i escorcolls, per accedir a la zona de l’Eixample de Barcelona on hi ha la seu de la Conselleria d’Interior, on s’ha convocat una concentració independentista aquesta mateixa tarda.

Malgrat que m'he acreditat com a periodista, els Mossos m'han retingut, identificat i escorcollat la motxilla sense el meu permís per evitar com espentaven un noi mentre li escorcollaven la seva motxilla sense que hagués fet res i a quatre cantonades de la mani. Així està el patí — Xavier Puig i Sedano (@xavierps7) October 16, 2019

Assetjament i insults contra les televisions espanyoles a una manifestació independentista

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

17-10-19 Diferents reporters de televisions d’àmbit estatal, especialment TVE, han de fer els directes de la manifestació independentista enmig d’una enorme xiulada, insults i crits de «televisió espanyola manipuladora». Fins i tot a dalt del practicable a Jardinets de Gràcia (Barcelona), on se situen els equips de televisió, arriben també alguns objectes com ampolles de plàstic, llaunes i boles de paper.

Els manifestants dels Jardinets de Gràcia de BCN llancen objectes contra els periodistes que estan informant sobre la concentració, que fins ara havia estat pacífica. Criden “premsa espanyola, manipuladora”. Informa @andreajvilloria pic.twitter.com/zWOeBXpN5Q — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) October 17, 2019

Manifestants antifeixistes llencen pintura a un equip de Cuatro

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

17-10-19 Uns manifestants de la concentració antifeixista convocada a la plaça Artços de Barcelona en oposició a una altra d’extrema dreta llancen pintura contra el cordó policial. També resulta afectat un equip de Cuatro que cobreix els fets amb pintura a la càmera malgrat que no es troben en el mateix espai que els agents.

Retingut i pressionat un fotoperiodista perquè esborri imatges

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

18-10-19 El fotoperiodista Lluc Queralt ha estat retingut per agents antiavalots dels Mossos i obligat a pujar en una furgoneta on han intentat prendre-li la càmera i pressionat perquè esborri algunes imatges. Queralt anava perfectament identificat com a periodista amb l’armilla oficial i finalment l’han deixat anar.

Els @mossos han retingut el fotògraf tarragoní Lluc Queralt després que fes una foto d'una detenció. Queralt anava amb l'armilla de premsa però els agents l'han pujat a la furgona, l'han registrat i li han pres inicialment la càmera. Finalment l'han deixat anar @periodistes_cat — Porta Enrere (@PortaEnrere) October 18, 2019

Un policia obliga a un periodista a ensenyar-li el mòbil per assegurar-se que no surt a les fotos

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

18-10-19 Un agent de la Policia Nacional obliga a una periodista d’Europa Press que està cobrint els avalots de Barcelona a ensenyar-li el mòbil per assegurar-se que no surt a cap de les imatges. La informadora en principi s’hi resisteix, però cedeix davant l’agressivitat de l’agent.

La @policia delante de mí ha obligado a una compañera de @europapress acreditada con chaleco @periodistes_cat que tenía que darles el movil pq "tengo hijos y he salido en tu foto". Se ha resistido un poco y si no se lo llega a enseñar no sé q hubiera pasado. — Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 18, 2019

[ACTUALITZACIÓ] Tanca El Punt Avui TV i acomiada tota la plantilla

Acomiadaments / precarietat laboral

24-10-19 La direcció del Grup Hermes ha comunicat a la plantilla d’El Punt Avui TV que el canal deixa d’emetre continguts propis des d’ara i que a finals d’any clausurarà definitivament el canal i no renovarà el lloguer de la llicència de TDT. Dels onze treballadors de la televisió, set ja han estat acomiadats i els altres quatre ho seran el 31 de desembre.

https://www.naciodigital.cat/noticia/189803/punt/avui/tanca/seva/televisio/acomiada/tota/plantilla

Vaga dels operadors de so d’IB3 ràdio el 10 de novembre

Acomiadaments / precarietat laboral

24-10-19 El comitè d’empresa de Videoreport, empresa subcontractada per Ib3 ràdio, ha anunciat un preavís de vaga pel 10 i 11 de novembre, coincidint amb les eleccions espanyoles, que afecta els operadors de so de l’emissora pública balear. Els treballadors reclamen una millora salarial, el reconeixement de l’antiguitat i la internalització de la quinzena de llocs de treball que ocupen.

El Govern espanyol ‘renya’ la guanyadora del Premi Nacional de Literatura per les seves opinions

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

25-10-19 La portaveu del Govern espanyol en funciones, Isabel Celaá, ha censurat durament les opinions de l’escriptora Cristina Morales, flamant guanyadora del Premi Nacional de Literatura i autora de ‘Lectura fácil’. Morales, en declaracions per la concessió del premi havia assegurat que «és una alegria que hi hagi foc enlloc de cafeteries i botigues obertes» en relació als disturbis de Barcelona, una opinió que li ha suposat una esbroncada oficial de la portaveu governamental. «És sorprenent que aquestes paraules hagin pogut arribar a ser pronunciades», ha declarat Celaá.

https://amp.elmundo.es/cultura/literatura/2019/10/25/5db3258721efa0601d8b4636.html?__twitter_impression=true

Escorcolls policials a periodistes a Via Laietana

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

26-10-19 Agents antiavalots de la Policia Nacional espanyola bloquegen els accessos a la Via Laietana les hores prèvies d’una concentració independentista i identifiquen i escorcollen periodistes degudament identificats amb braçalets i armilles oficials del Col·legi de Periodistes.

https://twitter.com/alfcongostrina/status/1188135304693239808

Insults i assetjament a una reportera de TV3 durant la manifestació de SCC

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

27-10-19 Diversos manifestants escridassen i insulten l’equip de TV3 mentre intenta fer un directe durant la manifestació en defensa de la unitat d’Espanya de Barcelona. En un moment donat llencen una ampolla de plàstic a la reportera quan està parlant.

Una fotògrafa agafada per manifestants per obligar-la a fer una foto a la marxa de SCC

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

27-10-19 La fotoperiodista Mireia Comas denuncia que ha estat violentada per manifestants mentre cobria la marxa convocada per Societat Civil Catalana a Barcelona en defensa de la unitat d’Espanya. En concret un manifestant ha intentat obligar-la a fer una foto en concret, agafant-la pel braç «violentament» i increpant-la quan s’hi ha negat.

En totes les manifestacions que he fet aquests dies no he rebut cap agressió per part dels manifestants fins ahir. A la manifestació convocada per @Societatcc on un manifestant va decidir on volia que jo fes fotos i on no. Em va increpar i agafar violentament el braç i la càmera — mireia comas 🎗 (@mireiacomas) October 28, 2019

Una moció del PP a l’Ajuntament de València demana retirar les subvencions a una fira literària

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

29-10-19 El grup popular municipal a València ha presentat una moció a l’Ajuntament per exigir que no se subvencioni entitats i esdeveniments «amb finalitats explícitament contràries a la Constitució». En concret, però, la iniciativa política menciona la Plaça del Llibre, una fira literària dedicada a difondre l’edició en valencià, definit per la regidora María José Ferrer San Segundo com «activisme independentista i catalanista».

https://www.diarilaveu.com/pp-valencia-demana-retirar-ajudes-placa-llibre-valencia

Un policia dóna una puntada de peu al material d’un fotoperiodista que cobreix una concentració contra Vox

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

29-10-19 Un agent de policia intenta dificultar la feina d’un fotoperiodista que cobreix una concentració antifeixista de rebuig a un acte de Vox a Castelló de la Plana. L’agent intenta apartar el fotògraf i en un moment li dóna una puntada de peu a la funda del flaix que prèviament li havia caigut a terra.

https://twitter.com/Miquel_R/status/1189215645650636801

La Fiscalia investiga un gag del programa «Està passant» per discriminació i odi als Mossos d’Esquadra

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

30-10-19 La Fiscalia ha anunciat que es personarà en la causa oberta contra el programa de TV3 Està passant, oberta després que diferents sindicats dels Mossos d’Esquadra denunciessin un gag per promoure «la discriminació, l’odi i la violència» cap aquest cos policial. L’acudit, emès el 16 d’octubre, després de la polèmica per les càrregues policials d’aquells dies, compara els policies amb gossos «agressius» i «rabiosos». El procés judicial ha estat impulsat per les organitzacions corporatives Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos D’Esquadra (CATME), Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) i l’Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT), comptant amb el posterior suport de la Fiscalia.

https://www.publico.es/politica/sentencia-1-fiscalia-investiga-gag-passant-tv3-compara-mossos-perros.html

El PP i C’s demanen que la policia pugui entrar als campus sense permís dels rectors

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

30-10-19 Tant la portaveu del PP al Congrés espanyol i candidata per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, com el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, han anunciat iniciatives legislatives per demanar que els cossos policials puguin entrar als recintes universitaris sense permís dels rectors, una mesura que violaria l’autonomia universitària actualment existent. Álvarez de Toledo va fer les seves declaracions en una reunió amb representants del món educatiu i universitari català el 24 d’octubre, especificant que es referia a la Policia Nacional espanyola. Per la seva part, Carrizosa ha anunciat una proposta de canvi legislatiu que inclouria els Mossos d’Esquadra durant un Ple parlamentari.

https://www.eldiario.es/politica/Alvarez-Toledo-Policia-universidades-estudiantes_0_956104711.html

https://www.elmon.cat/politica/cs-vol-facilitar-mossos-puguin-entrar-universitats_2078113102_amp.html?__twitter_impression=true

La Guàrdia Civil demana el tancament de la pàgina de Tsunami Democràtic acusant-lo de ser una «organització terrorista»

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà.

30-10-19 La Guàrdia Civil ha requerit per carta el tancament de la pàgina de Tsunami Democràtic al servei de hosting de repositoris estatunidenc GitHub. El cos armat ha justificat la seva petició argumentant que Tsunami Democràtic és «una organització criminal que impulsa la comissió d’atacs terroristes», fet que no es troba avalat per cap sentència judicial. GitHub ha publicat la carta en consonància amb la seva política de transparència. Fins ara només Xina i Rússia havien fet peticions similars a aquest servidor.

https://github.com/github/gov-takedowns/blob/master/Spain/2019/2019-10-23-GuardiaCivil.md

La Junta Electoral censura una exposició a Tortosa

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

31-10-19 La Junta Electoral de Zona de Tortosa ha ordenat tancar l’exposició itinerant ‘55 urnes per la llibertat’ que s’exposa a la seu del Departament de Cultura a la ciutat. En concret la resolució obliga a tenir les obres on «no estiguin visibles al públic». La mostra està feta a partir d’interpretacions de les urnes del referèndum de l’1 d’octubre per part de diferents artistes i ha estat denunciada per Ciutadans.

http://www.aguaita.cat/noticia/16285/junta/electoral/fa/tancar/mostra/55/urnes/llibertat/exhibia/seu/cultura/tortosa

El CSIF denúncia un gag del ‘Polònia’ sobre la policia

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

31-10-19 El sindicat de funcionaris CSIF ha presentat una denúncia per presumptes delictes d’odi i injúries a funcionaris públics amb publicitat contra TV3 pel gag de ‘Polònia’ Poli band, en referència a la cançó de Manel Boy Band, emès el 24 d’octubre. La central sindical també s’ha afegit a la denúncia de diferents col·lectius de Mossos contra un gag d’‘Està Passant’, que ja ha estat incoat per la Fiscalia. Segons els denunciants, cap dels dos esquetxos “no es pot emparar en els criteris de la llibertat d’expressió”.

https://www.ara.cat/media/denuncia-sindicats-tv3-esta_passant-polonia-policia_0_2335566571.html

El Govern espanyol aprova un decret per limitar la contractació de servidors fora de la UE

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

31-10-19 Un reial decret aprovat pel Consell de Ministres espanyol i per entrar en vigor el 5 de novembre per tal de prohibir que els servidors que tinguin dades de les administracions públiques es trobin localitzats fora de la Unió Europea. Pedro Sánchez ha assegurat que La norma vol evitar que es contractin servidors del que ha anomenat «paradisos digitals» on no es pot actuar jurídicament i que amb això «es vol posar punt final al projecte independentista de la república digital».

https://www.genbeta.com/actualidad/gobierno-aprueba-decreto-que-prohibira-a-administraciones-publicas-tener-servidores-fuera-union-europea