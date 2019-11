En l’última setmana han continuat les amenaces i crits de ciutadans contra periodistes, així com les declaracions de líders polítics contra TV3 i les decisions de la Junta Electoral que coarten la llibertat d’expressió. Però també hem conegut que el sector de la comunicació ha perdut quasi 6.000 llocs de treball el darrer trimestre i que les multes imposades des de l’aprovació de la llei mordassa han suposat uns imports sumats de més de 400 milions d’euros.

El sector de la comunicació destrueix 5.800 llocs de treball el darrer trimestre

Acomiadaments / precarietat laboral

24-10-19 Les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2019 són especialment negatives per al periodisme. En només tres mesos, el sector de la comunicació perd 5.800 llocs de treball arreu de l’Estat espanyol i l’atur entre els periodistes creix un 13%, amb 34.500 persones sense feina. Encara que la xifra és lluny dels més de 65.000 aturats al sector durant els pitjors anys de crisi, també suposa un increment considerable respecte els 24.900 periodistes sense feina de fa un any.

Un estudi de la PDLI calcula en més de 400 milions d’euros la recaptació en multes per la llei mordassa

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

29-10-19 En un comunicat fet públic abans de les eleccions, la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) demana als polítics una sèrie de mesures per protegir la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol. Per reforçar aquesta petició, la PDLI ha fet públic un estudi del cost de les sancions imposades segons la llei mordassa des de la seva aprovació el 2015, segons els articles 36.6, 36.23 i 37.4, que fan referència respectivament a les «faltes de respecte i consideració a la policia», la «desobediència o la resistència a l’autoritat» i a l’«ús inadequat de fotografies a policies», tres dels epígrafs de la norma que més directament amenacen la llibertat d’expressió i informació de ciutadans i periodistes. En total, i entre 2015 i 2018, s’han imposat 765.416 sancions que sumen 416.527.489 euros.

Els equips de La Sexta i TVE, insultats i escridassats mentre cobrien les protestes per la vista del rei espanyol a Barcelona

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

4-11-19 Diversos manifestants han escridassat, insultat i assetjat els equips de televisió de La Sexta i TVE mentre intentaven cobrir en directe les protestes davant el Palau de Congressos de Barcelona, on se celebrava el lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona amb la presència del rei espanyol Felip VI. Nombroses entitats professionals, així com periodistes de renom i mitjans de comunicació, han condemnat els fets i s’han solidaritzat amb els informadors.

Tot el nostre suport a les companyes i companys @sextaNoticias i @telediario_tve que han vist violentada la seva feina. Tapar una càmera, boicotejar un connexió… malmeten #dretalainformacio. #ProuAgressionsPeriodistes siguin del mitjà que siguin, vinguin d’on vinguin. #goteoSPC pic.twitter.com/0rPwN9YVcX — Sindicat Periodistes (@periodistescat) November 4, 2019

Los radicales impiden a los periodistas de La Sexta hacer su trabajo en la manifestación de protesta por la presencia del Rey en Barcelona. Insultos y empujones. pic.twitter.com/cTRoG0Svqm — Jesús Hierro (@jesus_hierro) November 4, 2019

La Policia Local de Sabadell identifica i amenaça un periodista per gravar una actuació

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

4-11-19 El periodista de Ràdio Sabadell Pere Gallifa denuncia que agents de la Policia Local de Sabadell l’han identificat, l’han impedit gravar i l’han amenaçat amb sancions si publicava un vídeo en el qual es veu com practiquen una detenció. Gallifa s’ha identificat com a periodista que està treballant.

Un agent de la @PoliciaSabadell m'ha identificat i amenaçat en denunciar-me si publicava el vídeo d'aquesta detenció. Els hi he dit que treballava a Ràdio Sabadell des del primer moment. pic.twitter.com/l52l4Yyz3k — Pere Gallifa Beltri (@pere_gallifa) November 4, 2019

Sánchez, Abascal, Arrimadas i Álvarez de Toledo, entre els candidats que han amenaçat TV3 durant la campanya

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació.

6-11-19 Els candidats la presidència del govern espanyol pel PSOE, Pedro Sánchez i per Vox, Santiago Abascal, o les candidates per Barcelona de Ciutadans, Inés Arrimadas, i del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, són alguns dels principals representants polítics que han menystingut TV3 en els mítings o debats i han amenaçat en intervenir-la o tancar-la. Sánchez ha assegurat que cal posar fi al «sectarisme» de TV3 i que per això promourà que el seu director hagi de ser escollit per dos terços del Parlament, una mesura que ja existeix. Arrimadas ha definit la televisió pública catalana com «una maquinària de propaganda» i «una infàmia» on «es justifica la violència», just durant el debat de candidats en aquest canal. En el mateix espai, la popularista Álvarez de Toledo ha recriminat un gag del programa Està Passant. Per la seva banda, Abascal ha promès «prendre el control de TV3».

La Junta Electoral prohibeix una trobada gegantera a Sant Joan de Vilatorrada el dia de reflexió

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

7-11-19 La Junta Electoral Local de Manresa ha prohibit a la colla gegantera de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) organitzar una trobada de colles pel dissabte 9 de novembre a la tarda, adduint que és el dia de reflexió i que «podria interferir en la jornada electoral». La prohibició, feta pública només dos dies abans de l’esdeveniment, suposa canviar la data de nou colles de diferents punts del país, inclosa la colla d’Alaior, Menorca, que ja tenia els bitllets d’avió comprats.

Insulten i vexen una reportera de La Sexta al míting de Vox a València

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

7-11-19 Una reportera de La Sexta és insultada i boicotejada mentre intenta informar en directe des del míting de Vox a la Fira de València. Els simpatitzants feixistes l’escridassen i li impedeixen treballar. Ni la cadena ni cap organització professional han condemnat els fets.

Baia, parece que Ferreras no se ha hecho eco de como abuchearon e insultaron el pasado jueves a una reportera de la sexta en un míting de V0X en Valencia mientras se preparaba para el directo, pero claro, como no es en Catalunya, pues aquí no pasa nada. pic.twitter.com/qH70yjd4BI — Monica Limon ♀️ (@MonicaLimoni) November 10, 2019