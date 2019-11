Les últimes setmanes el Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha registrat 3 casos d’agressions, amenaces o intimidacions a periodistes: les càrregues policials al Pertús i a la Jonquera que van afectar també informadors; l’escridassada a un equip de La Sexta a l’estació de Sants i el judici per l’agressió d’un equip de TV3 a la Universitat de Lleida el 2016.

Numèricament també destaquen tres casos de persecució d’usuaris de xarxes socials: el judici contra un mestre de Paterna per un post a Facebook sobre la mort d’un torero, la persecució a un veí d’Olesa de Montserrat per un tuit crític amb la Guàrdia Civil i l’actualització del cas sobre el tancament del repositori de Tsunami Democràtic per part de Github, que ha estat reobert.

L’Ajuntament de València es resisteix a publicar un llibre per unes icones taurines

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

8-11-19 El llibre Valencia. Ephemera y publicidad, un recull gràfic de tot el que s’ha imprès relacionat amb València entre el 1850 i el 1950 i pensat per a tindre una vida curta, no acaba de veure la llum. La impressió del volum acumula mesos de retard i, segons un dels seus autors, Andrés Giménez, el motiu seria la petició de la regidora Glòria Tello de suprimir l’apartat dedicat a les imatges taurines com ara cartells o entrades. Una demanda que Giménez qualifica de «censura». Des de l’Ajuntament asseguren que el llibre s’imprimirà i que la pretensió no era censurar les imatges taurines sinó aprimar el llibre, retirant-ne diversos apartats ja compresos en altres volums per fer-lo més econòmic.

Més informació:

Diversos periodistes, afectats per les càrregues policials al Pertús i la Jonquera

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

12-11-19 Les càrregues policials per tal de desallotjar els manifestants que tallaven l’AP7 al Pertús i a La Jonquera han afectat també alguns dels periodistes que cobreixen els fets. Alguns han patit ofegament i coïssor d’ull i gola pels efectes del gas pebre llençat pels antiavalots de la Gendarmeria francesa. També hi ha hagut com a mínim un fotògraf que ha rebut cops de porra per part de Mossos i Guàrdia Civil a La Jonquera, poc després de l’incident en què un camioner ha avançat amenaçant d’atropellar diversos manifestants i periodistes que en aquell moment es trobaven a la calçada de l’autopista. El mateix dia, el periodista Albert Requena denúncia que la unitat mòbil de Catalunya Ràdio ha estat insultada per agents de policia al pas de la comissaria de La Jonquera.

Els antiavalots francesos llancen gas pebre i deixen mig ofegats i amb molta coïssor d'ulls i gola una part dels manifestants i també periodistes. pic.twitter.com/hSA2KZOnZ4 — Anna Punsí (@punsix) November 12, 2019

ALERTA UN CAMIÓ HA INTENTAT ENVESTIR ELS MANIFESTANTS I PREMSA — Jordi Borràs (@jordiborras) November 12, 2019

Passant amb la unitat mobil de @CatalunyaRadio davant la comissaria de la Policia Española un agent es ha dit “fills de puta”. Tot normal. — Albert Requena López 🎗 (@albertrequenal) November 12, 2019

El PP intenta boicotejar la presentació d’un llibre sobre la corrupció de Zaplana

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

12-11-19 Susana Navarro, alcaldessa de Bellús i representant del PP a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, ha criticat que la institució cedisca la seua seu per a presentar el llibre Ciudadano Zaplana, del periodista Francesc Arabí i que relata «la construcció d’un règim corrupte» durant el mandat d’aquest president valencià. Navarro considera que la presentació del llibre és un «acte partidista» i que, per tant, és de «molt mal gust» fer-lo en una institució que hauria de ser «neutral».

Més informació:

Els Mossos d’Esquadra impedeixen treballar els periodistes presents en una reunió dels CDR que han suspès

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

13-11-19 Unitats de la Brimo dels Mossos d’Esquadra han impedit una reunió convocada per xarxes socials a Bàscara (Alt Empordà) on es discutia la convocatòria de noves protestes per la independència i l’alliberament dels presos polítics. En l’operació, els Mossos han identificat tots els presents, inclosos els periodistes, a qui han impedit gravar el que estava succeint i els han obligat a a cedir el mòbil a la vigilància dels agents.

Més informació:

La Caixa veta un documental al Festival REC

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

13-11-19 CaixaFòrum Tarragona ha retirat el documental És a l’aire que s’havia de projectar durant el Festival Internacional de Cinema de Tarragona REC i que analitza les conseqüències de la contaminació de la indústria petroquímica de la zona en la salut de les persones. És a l’aire era una de les apostes per l’actual edició del festival, que posa l’accent en el canvi climàtic, i ha hagut de ser reprogramada en una altra sala i data.

Més informació:

[ACTUALITZACIÓ] Github torna a obrir el repositori de Tsunami Democràtic tancat a petició de la Guàrdia Civil

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

13-11-19 Després de dues setmanes, Github ha tornat a obrir el repositori de Tsunami Democràtic, tancat després que la Guàrdia Civil enviés una carta a aquesta empresa de hosting dels EUA assegurant que la iniciativa catalana és «una organització criminal que impulsa la comissió d’atacs terroristes». La reobertura arriba després d’una denúncia del partit Pirates de Catalunya contra l’Estat espanyol davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la vulneració flagrant de drets i llibertats fonamentals dels ciutadans.

Més informació:

Fiscalia demana quatre anys de presó per un post de Facebook

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

14-11-19 La Fiscalia ha demanat quatre anys de presó, vuit anys d’inhabilitació per exercir la docència, 3.650 euros de multa i 40.000 més d’indemnització a un mestre de Paterna a qui acusa d’un delicte «d’incitació a l’odi» per haver, presumptament, celebrat la mort del torero Víctor Barrios al seu mur de Facebook. La petició de la Fiscalia, més dura que la de l’acusació particular, es basa en el fet que l’acusat hauria comès «menyspreu i insults contra l’honor i la dignitat que no pot emparar la llibertat d’expressió». L’acusat, per la seva banda, s’ha declarat innocent i ha assegurat que el seu perfil de Facebook va ser hackejat.

Més informació:

El professor que va celebrar la mort de Víctor Barrio diu que li van hackejar el seu perfil de Facebook (ABC, en castellà)

Zones de Catalunya Nord es queden sense veure els canals catalans pels canvis de freqüència de la TDT

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

14-11-19 Els canvis en les freqüències de TDT decidides pel Govern espanyol estan tenint com a conseqüència que els canals catalans han deixat de veure’s a algunes poblacions de la Catalunya Nord, per la incompatibilitat entre els canals dels estats francès i espanyol.

Més informació:

Vist per sentència el judici per l’agressió a un equip de TV3 a la Universitat de Lleida

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

14-11-19 Vist per sentència després de ser parcialment posposat el judici per l’agressió d’un equip de TV3 a la Universitat de Lleida el 2016. Els fets van produir-se durant una protesta al Rectorat que va acabar amb una presumpta agressió als reporters de la cadena pública que havien anat a cobrir-ho. Una primera fase del judici es va celebrar el 15 d’octubre, però algunes de les declaracions es van haver de suspendre per manca d’intèrprets, ja que l’advocat dels acusats no entenia el català. Finalment s’ha acabat la vista i el judici ha quedat vist per sentència.

Més informació:

Manifestants xiulen i escridassen un equip de La Sexta

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

16-11-19 Manifestants independentistes escridassen i assetgen un equip de La Sexta mentre intenta fer un directe durant el bloqueig de l’estació de Sants (Barcelona) convocada pels CDR. Els manifestants han cridat «premsa espanyola manipuladora» i han intentat boicotejar la retransmissió.

Hi ha referents del nacionalisme català, fins i tot alguns presentadors de la CCMA, que justifiquen a twitter que cridin als periodistes a peu de carrer la frase "premsa espanyola, manipuladora". Habitualment, després de la frase ve això que patia avui a Sants l'equip de LaSexta: pic.twitter.com/H6eaBaEzwY — Cristian Segura (@CristianSeguraA) November 16, 2019

[ACTUALITZACIÓ] Jutjat un veí d’Olesa de Montserrat per un tuit sobre la Guàrdia Civil

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

19-11-19 Felip Segura, el veí d’Olesa de Montserrat imputat per un tuit crític amb la Guàrdia Civil, ha estat jutjat a Terol per un «delicte d’odi contra la integritat moral i contra les institucions de l’estat espanyol i d’injúries greus a un funcionari públic, amb agreujant de discriminació», malgrat que després de la vista, la Fiscalia ha retirat l’acusació de delicte d’odi. Segura s’enfronta a una petició de 4 anys de presó i a una multa de 145.000 euros per part de l’acusació particular, que no ha retirat cap delicte. El cas es troba ara pendent de sentència.

Més informació: