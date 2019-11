Si fer broma de la policia és delicte, on queda la llibertat d’expressió? Per què no són portada, els assassinats per violència masclista? Quan començaran les notícies a anomenar l’extrema dreta pel seu nom? Per què es parla de violència quan hi ha un tall de carretera i no quan s’informa d’un desnonament? El periodisme denuncia prou les vulneracions de drets humans a llocs com les presons o els CIE? Per què hi ha temes que no surten gairebé mai als mitjans de comunicació?

Els periodistes Jair Domínguez, Natza Farré, Laura Rosel i Ferran Casas, així com els activistes David Fernàndez, Toni Borrell, Sònia Olivella i Susan Kalunge hi reflexionen en aquest nou vídeo de Mèdia.cat. El clip, realitzat per Aleix López, vol divulgar la campanya de micromecenatge que tenim en marxa per fer possible l’Anuari Mèdia.cat. La 9a edició d’aquesta publicació revelarà temes silenciats als mitjans de comunicació i oferirà eines per ser crítics amb la informació que llegim, rebem o veiem.

Com sempre, l’Anuari només serà possible amb les aportacions de moltes persones i entitats que participin a la campanya de Verkami, i que a canvi podran rebre la publicació i moltes altres recompenses, com fotografies de Jordi Borràs o una samarreta dissenyada per Jordi Calvís. Les entitats i col·lectius poden participar-hi també, a canvi de presentacions de l’Anuari i tallers sobre lectura crítica de mitjans a la seva seu.