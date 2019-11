Els catalans no cauen bé als espanyols. La darrera macroenquesta del CEO, “Percepció sobre el debat territorial a Espanya 2019”, evidencia que Catalunya és la comunitat que desperta més antipatia a la resta de l’estat. Ho diuen les xifres estadístiques. Dades fredes. Malauradament, però, ho podem percebre i constatar fent el seguiment de determinats mitjans de comunicació d’àmbit estatal. Pantalles, diaris, ràdios i xarxes, més enllà de demostrar poc afecte, abonen sovint el discurs de l’odi cap a allò català.

És un discurs que ha anat creixent en paral·lel al procés independentista, i que s’estén amb força perquè hi ha massa gent que permet que s’odiï en nom seu. És un sentiment que no surt del no-res. Algú des del seu confortable despatx, des de la redacció, o des del sofà de casa, construeix les raons (que no veritats) per produir-lo. En fa un relat i el narra tantes vegades com faci falta fins que deixa pòsit. I són tantes les plataformes, fòrums i formats per a propagar-lo!

Només des de la lògica d’aquest discurs, en temps de postveritats i mentides, es desfiguren els fets, es justifiquen actuacions injustificables i se’n deploren altres que haurien de ser encomiades. És des de la voluntat malintencionada que s’han fet col·loquials termes tan allunyats del nostre vocabulari (fins fa relativament poc) com sedició, tumultuós, rebel·lió, adoctrinament. I ja sovintegen expressions periodístiques com ‘comando independentista’, ‘clima prebèl·lic’, ‘kale borroka’ o ‘cop d’estat’ per descriure la situació catalana, suposadament.

És la manera que determinats mitjans han trobat per combatre una realitat que els desagrada i que és contrària a la seva línia editorial. I fidels a aquell irònic aforisme periodístic, “no deixis que la veritat t’espatlli un gran titular”, prefereixen construir la seva ficció alimentant els instints més baixos. Aquest antiprocessisme que estigmatitza el ‘made in Catalonia’ s’expressa en forma d’opinió, però també amb la disfressa d’informació i troba el gran còmplice en la tolerància passiva i silenciosa de bona part de la ciutadania i d’altres mitjans de comunicació.

En aquesta manifestació mediàtica d’odi, d’animadversió, com en altres casos d’assetjament, hi ha tres protagonistes: qui odia, qui és odiat i els còmplices, per acció o per omissió. I alerta aquí. Mitjans i xarxes són el vehicle de transmissió del discurs (còmplices per acció) però també poden esdevenir còmplices per omissió. Quan deixen que polítics menteixin sense rectificar-los o posar-los davant l’evidència; quan reporters prioritzen l’espectacle en lloc del context i les dades; quan, en definitiva, el periodisme es limita a fer d’altaveu de mentiders i repeteix acríticament paraules interessades i enganyifes, quan no hi ha contra-narració, s’amplifica la mistificació.

Per acció o per omissió, doncs, es pot caure en el ‘pornoperiodisme’ que ha fet de la provocació i el tot-per-l’audiència/interès- polític​ el seu hàbitat. I es provoca de qualsevol manera, elevant a categoria l’anècdota, tergiversant, manipulant, fabulant, eliminant matisos. Però també, no contrastant, obviant coses rellevants, fent demagògia, no replicant.

Quan tot això, per activa o per passiva, serveix per estigmatitzar una persona, un fet, un fenomen, un procés, o el Procés, cal combatre-ho. No fer-ho per covardia, falta d’ofici o absència d’ètica ens fa còmplices d’una injustícia. Evitar-ho només és qüestió de decència.

