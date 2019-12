L’enllumenat s’encén, els dècims de loteria entren en circulació i comença el compte enrere fins al solstici d’hivern, període on els bons propòsits abunden entre torrons, regals i algunes caramelles. Cada any és el mateix però amb una mica més d’antelació perquè el cerimonial no ens agafi desprevinguts.

Els mitjans de comunicació ens ho recorden a mansalva. És temps de transportar-nos al meravellós món del consumisme, on sempre trobaràs algun article rebaixat abans d’hora o la rampoina ideal per regalar a l’amic invisible que t’ha tocat pel sopar d’empresa.

Quina millor ocasió que aprofitar el Black Friday, l’últim invent de factoria anglosaxona que s’ha imposat al nostre calendari. Tothom en parla, i els estímuls per rascar-te la butxaca són tan aclaparadors que gairebé ningú no s’escapa de participar-hi.

Pràcticament tots els mitjans han cantat excel·lències a aquesta jornada, que als Estats Units se celebra l’endemà d’Acció de Gràcies, ja sigui pel volum d’estocs que surten a descompte o simplement per l’esclatant ambient de germanor que es viu a les àrees comercials de referència. És el Halloween de la Visa i el Mastercard.

Mentre mig món la dinya de fam, multinacionals com Decathlon, Zara, Apple o Movistar fan l’agost tot precipitant l’altra meitat del planeta a ofegar-se enmig de l’abundància. Però si això fa feliç a la mainada i permet comprar productes a preus rebaixats, sembla que el Black Friday ja ha valgut la pena.

El més inquietant és la manca d’una anàlisi crítica sobre els efectes que genera aquesta orgia consumista. Costa trobar digitals en els quals es qüestioni l’impacte que provoca en una població endeutada fins al coll i empesa a posseir objectes que, en la seva majoria, són irrellevants pel seu benestar o tenen l’obsolescència ben programada.

Ni molt menys apareixen articles que impugnin els perjudicis que causa una festivitat d’aquest estil pel què fa a l’explotació dels treballadors i la sostenibilitat del planeta. En ple debat sobre l’emergència climàtica i la precarietat laboral, sembla que el Black Friday sigui una benedicció, quan aquests drames en són una de les seves conseqüències.

Repassant tres capçaleres, la falta d’aquesta perspectiva fa esgarrifar. Com és de costum, La Vanguardia actua de fidel aparador, oferint un enorme cabal d’informació sobre les ofertes i les suposades bondats amb què ens obsequiava la gran festa del consum. Més que un mitjà, aquests dies ha semblat un catàleg en línia dels productes estrella amb què Amazon i les grans superfícies han captivat la clientela.

El diari Ara tampoc n’ha quedat al marge. Si bé va dedicar algunes línies a explicar els greuges que la jornada produïa entre els petits comerciants i la progressiva presa de consciència pels seus impactes ambientals, la majoria d’articles posaven èmfasi en els guanys que proporcionava a determinats nínxols de negoci. Per si en quedava algun dubte, anuncis a banda i banda d’El Corte Inglés o Amazon instaven el públic a no deixar escapar “ofertes increïbles”.

Només El Salto i altres mitjans independents s’han ocupat de despullar les misèries que s’amaguen darrere l’apologia al consumisme i la perversió d’aquells teòrics que, en nom d’un impossible “capitalisme verd”, relativitzen el Black Friday i altres convocatòries similars.

O apostem per un periodisme que escruti el poder i es comprometi amb la dignitat, la justícia i la vida, o ens anirem tots en orris sepultats per una allau de consumisme.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.